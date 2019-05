Jogadores de Fortnite encontraram um bom uso para a SMG de Rajada

A nova SMG de Rajada parece uma boa arma de Fortnite: Battle Royale e só. Não há nada de especial nela, a não ser que a rajada é de quatro tiros em vez dos três das armas de Rajada anteriores.

Mas os jogadores já encontraram uma forma de fazer esse quarto tiro valer muito. Há uma situação em uma SMG de Rajada pode fazer com que um jogador escondido atrás de uma parede receba dano aparentemente inevitável.

Quando um oponente está escondido atrás de uma parede, você precisa acertá-lo com uma picareta e reduzir a vida ao mínimo possível. Depois, mire na cabeça do oponente escondido e atire com a SMG de Rajada, e ao menos um tiro deve acertá-lo se sua mira for boa. Isso acontece porque os primeiros tiros destroem a parede e os últimos atingem seu oponente antes de ele conseguir construir, mesmo que ele tenha construção automática e turbo.



Mas os jogadores que tiverem o ping muito baixo podem conseguir se proteger disso. Já que o ping é a latência entre o comando do jogador e a resposta do jogo, se a latência for baixa o suficiente para que o jogo reconheça o turbo antes de o último tiro passar pela abertura da parede, pode ficar tudo bem. Mas a latência é instável, e é improvável que ela fique tão baixa assim o tempo todo. Em alguns casos, você vai ficar vulnerável.



Dessa forma, porém, você pode evitar que o inimigo acerte você. Primeiro, se movimentar com a construção turbo ativada vai fazer com que você fique mais difícil de atingir. Além disso, você pode construir escadas atrás da parede para que os últimos tiros atinjam as escadas caso o oponente destrua a parede.

Isso parece forçar o jogo, mas, apesar disso, não parece ter nada de errado. O atraso entre as balas da rajada e a construção do turbo são intrínsecos ao funcionamento do jogo, então não são problemas nem erros. Deve ser seguro testar contra os oponentes sem correr o risco de ser banido ou suspenso.



Se você for a vítima, porém, construa. Mais.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 29 de maio.