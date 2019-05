Ninja diz que a SMG de Rajada vai mudar o meta de Fortnite

O streamer de Fortnite Tyler “Ninja” Blevins acredita que a SMG de Rajada, adicionada na Atualização de Conteúdo v9.10 é mais forte que parece.

Em uma transmissão na manhã de hoje, ele conseguiu eliminar um oponente enquanto usava a arma em distância média. Ele atirou duas rajadas em uma parede que um oponente estava usando para se esconder, destruindo a parede e causando 24 de dano no oponente, que também foi eliminado.

“É pra isso que essa arma serve”, disse Ninja. “Esse vazamento de dano.”



Ninja on the Burst SMG Clip of Ninja Playing Fortnite – Clipped by JollyJ

Ninja se refere ao fato de arma atirar tão rápido que as as últimas balas da rajada podem atingir um oponente escondido atrás de uma parede, antes mesmo que ele possa reconstruir a estrutura com o turbo ativado. Outros jogadores já descobriram que isso pode ser usado estrategicamente contra oponentes com latência maior para eliminá-los através de paredes. Se eles não estiverem se protegendo com escadas, você deve conseguir acertar uma das balas.



“Aparentemente, tem gente chateada com essa arma”, Ninja disse. “Acho que ela já vai mudar bastante o meta. A arma, o dano, as balas vão atravessar paredes.”



Ele comparou o o efeito ao que era possível fazer com os Rifles de Assalto com Rajada antes de a Epic mandá-los para o cofre, desabilitando a arma nos modos de jogo padrão. Eles atiravam três balas por rajada em vez de quatro, o que fazia com que fosse mais difícil fazer essa jogada do que agora com a SMG de Rajada.

Ninja usou a SMG de Rajada em algumas partidas depois disso, mas em alguns momentos alternou para a Metralhadora de Tambor, uma submetralhadora automática.



As próximas Qualificatórias da Copa do Mundo de Fortnite no final de semana devem provar se Ninja estava certo sobre o potencial da SMG de Rajada.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 29 de maio.