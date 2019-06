Servidores de Fortnite: Battle Royale estão com problemas de pareamento de partidas

Se você queria jogar um pouquinho de Fortnite: Battle Royale agora, não está com sorte: a Epic confirmou em um tweet às 12:51 (horário de Brasília) que o jogo está passando por “problemas de pareamento de partidas em todos os modos”.

A página de status da Epic para Fortnite diz que o pareamento de partidas está “parcialmente fora do ar” e os serviços de jogo estão com “problemas em performance”.

Fortnite Brasil on Twitter Nós estamos passando pro problemas de pareamento de partidas em todos os modos. Estamos investigando as causas e traremos uma atualização sobre isso assim que tudo for resolvido.

A notícia vem depois de haver problemas com o novo Modo por Tempo Limitado que foi lançado hoje. Os jogadores estavam com dificuldades para achar partidas no modo e a Epic precisou substitui-lo temporariamente por outro Modo por Tempo Limitado. Não sabemos, porém, se os problemas são relacionados aos problemas gerais de pareamento de partidas.

Fique de olho na página de status da Epic Games para saber como estão os servidores de Fortnite.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 13 de junho.