Pokimane recebe seu próprio emote em Fortnite

Pokimane se tornou a criadora de conteúdo mais recente a receber um item cosmético de Fortnite personalizado. A streamer da Twitch revelou um novo emote, chamado Poki, feito inspirado em uma dança popular do TikTok.

O emote foi modelado como uma dança do TikTok, na qual a streamer dança acompanhada de um som felizinho. O emote de Pokimane faz parte de uma promoção para o novo concurso Emote Royale do Fortnite, que permite aos jogadores enviar suas próprias idéias de emote no TikTok para ter a chance de receber sua própria dança no jogo.

O emote apareceu pela primeira vez on-line depois de mineradores de dados o descobrir em arquivos recentes do jogo, levando muitos a acreditar que Pokimane será a próxima na fila a receber um traje como parte da recém-revelada Série Ícones da Epic.

A Epic estreou sua Série Ícones no início da semana e revelou o primeiro cosmético da linha de trajes: um novo visual inspirado em Ninja, que se assemelha ao streamer com seu icônico cabelo azul e faixa amarela. O traje apresenta Ninja em uma roupa azul com seu logotipo na manga. Os jogadores podem personalizar o traje e optar por usá-lo com a máscara ativada ou desativada.

Os jogadores poderão desbloquear o Poki hoje às 9:00 PM, de acordo com o anúncio da streamer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 18 de janeiro.