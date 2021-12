Os 10 melhores trajes de Fortnite de 2021

Cada atualização do Fortnite adiciona vários novos trajes ao jogo. Apesar do grande número de skins já no Battle Royale, apenas alguns chegam ao topo em termos de popularidade. É difícil dizer objetivamente o que separa um traje decente de um incrível, mas a comunidade de Fortnite concorda que alguns trajes são simplesmente melhores do que outros, e as classificações baseadas na comunidade no Pro Game Guides são prova disso.

Fortnite criou seus próprios heróis ao longo dos anos por meio de suas histórias, mas a Epic Games também colaborou com nomes como Marvel, DC e outras celebridades. E quando isso aconteceu, os trajes originais de Fortnite começaram a ser empurradas para fora dos holofotes.

Considerando que os fãs de Fortnite são provavelmente fãs das franquias com as quais o jogo colabora, eles gostam de ver rostos familiares em seu jogo favorito, o que pode explicar por que os trajes de colaboração tiveram uma classificação mais alta do que os originais.

A lista a seguir apresenta alguns dos melhores trajes que se tornaram disponíveis ao longo de 2021. Com a Epic continuando a trabalhar com outras franquias para melhorar a experiência de Fortnite, 2022 já parece que pode superar este ano em termos de qualidade de traje.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa – Screengrab via Epic Games

O lançamento do terceiro capítulo de Fortnite alinhado perfeitamente com o filme mais recente do Homem-Aranha, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Antes de Sem Volta Para Casa fazer sua estreia nos cinemas, o super-herói tornou-se um traje jogável em Fortnite. Embora existam algumas versões do traje no jogo, aquele que apresenta Tom Holland e o traje mais recente acabou sendo a favorita.

Os jogadores também podem encontrar os atiradores de teia do Homem-Aranha no mapa, uma arma mítica ao longo do capítulo três, primeira temporada. Embora você possa usar eles com qualquer outro traje no jogo, balançar vestido de Homem-Aranha será uma experiência completamente diferente.

Rick Sanchez

Rick Sanchez – Screengrab via Epic Games

Rick e Morty podem parecer patetas para quem está de fora. Embora escritores e personagens se divirtam nos episódios, o enredo principal do show o torna uma das séries de animação mais emocionantes dos últimos anos para alguns.

Considerando que Rick e Morty viajam para diferentes dimensões e planetas o tempo todo, era apenas uma questão de tempo antes que eles encontrassem seu caminho para o mundo de Fortnite em 2021. O traje de Rick Sanchez em Fortnite apresenta Rick C-137 e a arte no traje faz com que pareça que ele foi tirado direto do show.

O traje de Rick Sanchez vem com o icônico navio cruzador como planador e Hammerhead Morty como ferramenta.

Eddie Brock e Venom

O Homem-Aranha pode ter acabado de chegar a Fortnite, mas Venom, um de seus arquiinimigos, tem estado à espreita pelo mundo de Fortnite por um tempo.

O traje de Venom original foi lançada em 2020, mas Eddie Brock, a quem o simbionte se juntou e fez Venom, foi lançado em 2021. Com o lançamento de Eddie Brock, Venom agora é apresentado tanto em sua forma humana quanto em sua forma de vilão.

Se você já possui o traje do Homem-Aranha, obter Venom permite que você mergulhe os pés na escuridão de vez em quando e lembre-se do terceiro filme da série Homem-Aranha.

Ariana Grande

Ariana Grande – Screengrab via Epic Games

A Epic não faz apenas colaborações com editoras de quadrinhos. O número de artistas apresentados em Fortnite aumentou ao longo da vida de Fortnite, e a maioria das estrelas chega com shows. Os jogadores que procuram se lembrar dos eventos também podem desbloquear seus artistas favoritos como trajes jogáveis, e Ariana Grande é potencialmente um dos melhores trajes de cantora em Fortnite.

O nível de detalhes no traje de Ariana Grande leva outros como Marshmello e Travis Scott para fora da água.

Ryu

Ryu – Screengrab via Epic Games

Embora haja uma chance de uma parte da comunidade não estar familiarizada com Street Fighter, é uma franquia lendária com a qual a maioria dos jogadores veteranos cresceu, e mesmo os jogadores mais jovens podem ter tentado em jogos mais recentes.

Todos os personagens de Street Fighter tiveram suas próprias histórias impactantes, mas Ryu foi o mais popular de todos eles. Ryu em Fortnite só vem com uma mochila, e os jogadores também podem desbloquear um estilo secundário para ele.

Chun-Li

Screengrab via Epic Games

Ryu não é o único traje de Street Fighter no Fortnite. Ele ficou disponível junto de Chun-Li, outro personagem memorável do jogo.

Assim como Ryu, Chun-Li também vem com uma mochila que na verdade é uma máquina de arcade. Os jogadores também podem desbloquear outro estilo alternativo.

Os fãs de Street Fighter também podem considerar a compra do pacote de trajes do jogo, que apresenta Guile, Cammy, Ryu, Chun-Li e V-Trigger Vector como planadores.

O Flash

Screengrab via Epic Games

É certo que o universo Marvel superou a DC em Fortnite. O número de skins da Marvel que saiu em 2021 foi maior, o que significa que a DC teve que crescer.

Assim como na Marvel, existem alguns nomes de franquias na DC, e Flash é um deles. O Flash apresentado no traje lembra o da série de TV em oposição ao universo do cinema e ele vem com cosméticos adicionais.

Ferramentas de colheita em forma de pára-raios e uma mochila completam o visual do Flash em Fortnite, e você sempre pode usar o seu emote para mostrar a força da velocidade.

A Fundação

Screengrab via Epic Games

O segundo capítulo de Fortnite terminou com um evento épico. Os jogadores não só foram capazes de concluir uma história, mas também foram recebidos por alguns rostos familiares, incluindo Fundação.

Retratado por The Rock, Fundação está de volta para o terceiro capítulo de Fortnite e parece que ele se tornará uma parte central das novas aventuras que os jogadores terão. A versão básica do traje vem com uma máscara, e os jogadores podem desbloquear sua versão sem máscara, apresentando The Rock, completando desafios.

Lebron James

Screengrab via Epic Games

O basquete sempre foi um esporte popular nos Estados Unidos, mas o Space Jam certamente o ajudou a alcançar mais jovens no final dos anos 90. Agora que o antigo Space Jam é uma parte da história neste ponto, uma sequência estava em ordem, e quem seria mais adequado para interpretar o papel principal do que LeBron James?

Com o filme chegando aos cinemas em todo o mundo, James também fez seu caminho para Fortnite. O conjunto de trajes inclui dois estilos de LeBron James, um com malha e outro com roupas normais. Os fãs do Space Jam e do basquete vão querer naturalmente ter esse traje na coleção, e da próxima vez que ele estiver disponível na loja pode ser uma boa oportunidade para pegá-lo.

Arcane Jinx

Screengrab via Epic Games

Arcane, da Riot Games foi um sucesso instantâneo entre os fãs e também alcançou um grande público no Netflix. Logo após o show ser lançado na Netflix, a Riot anunciou suas colaborações com vários outros jogos para promover Arcane.

Do PUBG Mobile ao Fortnite, Arcane estava em quase todos os lugares. Fortnite conseguiu uma excelente skin com Arcane Jinx, que vem com uma mochila de seu Macaquinho Explosivo e uma Pow Pow na feramenta de colheita. Jinx também vem com sua própria música, permitindo que os fãs revivam Arcane em Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de dezembro.