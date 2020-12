Onde encontrar Lexa na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Lexa, me lembre de completar a missão antes do fim da partida.

Começou a temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite, após uma luta épica contra Galactus. Os heróis da Marvel que estavam presentes na temporada enfrentaram o devorador de mundos com a ajuda de milhões de jogadores de Fortnite.

Tudo parecia bem depois da batalha, mas o plano do Homem de Ferro não foi suficiente para impedir Galactus completamente. Isso causou um loop e o foco da temporada 5 do Capítulo 2 será em juntar os maiores caçadores de elite do universo. Os caçadores vão tentar garantir que ninguém escape do loop e mais deles chegarão ao longo da temporada.

Lexa é uma das primeiras caçadoras a ter destaque, ao lado do Mandaloriano e do Panqueco, um personagem feito de panquecas. Você poderá desbloquear o traje de Lexa em Fortnite através do passe de batalha da temporada e ela também poderá ser encontrada em sua casa, dentro do mapa de Fortnite. Ela é uma personagem não-jogável (NPC/PNJ) com quem você pode interagir para conseguir missões ou trocar barras de ouro por armas e outras recompensas disponíveis.

As barras de ouro são uma nova moeda de Fortnite, que você pode conseguir durante as partidas. Para coletar as barras de ouro, é preciso completar missões de Caçada que podem ser obtidas com os personagens não-jogáveis ou eliminar jogadores que já tenham barras de ouro. Elas também podem ser encontradas em baús, em pequenas quantidades.

Saiba onde encontrar Lexa na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite.

Onde Lexa fica na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

A casa de Lexa na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite fica na Casa da Caçada, novo ponto de interesse próximo ao Lago da Preguiça. Você também pode chegar à casa de Lexa indo até a parte mais ao sul do deserto.

Recomendamos chegar ao local pela entrada dos fundos, já que há alguns soldados que parecem Capangas do lado de fora da casa. Os soldados têm mira muito precisa e podem derrubar você em segundos se você não tiver se preparado.

Chegar pelos fundos da casa permite que você passe por esses soldados e Lexa estará esperando no último andar.

Captura de tela via Epic Games

Caso nunca tenha conversado com um personagem não-jogável em Fortnite, funciona da mesma forma que abrir um baú. Chegue perto do personagem com quem quiser interagir e pressione o botão de interação para começar.

Interagindo com os personagens, você poderá escolher missões de caçada ou usar as barras de ouro que conseguiu com elas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de dezembro.