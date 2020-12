Onde encontrar Comando Nevado (personagem número 41) na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Então é Natal e já dá pra ver as luzinhas nas janelas. A Epic Games nunca perde a oportunidade de um evento temático, então a Operação: Calafrio já está no ar para deixar Fortnite um pouco mais festivo.

Haverá diversos desafios ao longo do evento, com EXP e cosméticos gratuitos como recompensa. Diversos novos trajes natalinos também entrarão para a loja e alguns mais antigos voltarão, então é um bom momento para os colecionadores.

Um dos personagens principais do evento, Comando Nevado, foi adicionado ao jogo como personagem não-jogável (NPC/PNJ), aumentando o número total de personagens para 41. Comando Nevado não é como alguns dos personagens, que podem aparecer em vários lugares: ele tem apenas um local favorito. Isso significa que ele aparecerá no mesmo lugar em toda partida de Fortnite que você jogar.

Confira onde você pode encontrar Comando Nevado na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite.

Onde encontrar Comando Nevado (personagem número 41) na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite

Comando Nevado fica no cume da montanha nevada perto da Toca do Gato. O local é conhecido como o pico mais alto do mapa e o personagem estará esperando ao lado de uma van de sorvete.

Apesar de ser um personagem não-jogável, Comando Nevado não tem nenhuma missão de Caçada a oferecer. Ele, no entanto, é o único distribuidor de uma nova arma Exótica chamada O Grande Refrigerador, que parece um pouco o Lançador de Granadas. Pode ser uma arma poderosa contra inimigos mais resistentes no fim de jogo, mas a localização de Comando Nevado pode atrasar um pouco seu processo de conseguir itens.

Mesmo que você não pretenda usar a arma, falar com Comando Nevado o adicionará à sua coleção de personagens descobertos. Antes de Comando Nevado ser adicionado ao jogo, havia um total de 40 deles no jogo. Quase todos esses personagens oferecem missões de Caçada e formas de gastar as barras de ouro que você obtém em Caçadas.

Já que Comando Nevado acabou de entrar no ar, pode haver outros jogadores querendo bater um papo com o boneco de neve. Recomendamos pousar diretamente lá, para garantir que consegue continuar a partida depois de encontrá-lo. Uma segunda alternativa é pousar em um lugar próximo para juntar itens e chegar ao cume da montanha com uma ferramenta de mobilidade.

