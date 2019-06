O que sabemos sobre o olho do Pico Polar em Fortnite: Battle Royale

O primeiro mistério da temporada 9 de Fortnite: Battle Royale está sendo revelado aos poucos.

Um olho gigante apareceu dentro do iceberg no Pico Polar. Ele se move e segue os jogadores que passarem em frente a ele, o que significa que é uma criatura viva que está presa no gelo. Não está fazendo nada por enquanto, e os jogadores não têm ideia do que vai fazer ao longo da temporada, do que vai acontecer ou do porquê de estar ali.

Mas temos algumas suspeitas de que parte da história de Fortnite pode estar ligada ao olho ou o que ele pode significar para a temporada 9 de Fortnite.

Ovos de dragão

Os jogadores de Fortnite encontraram ovos debaixo do Castelo de Gelo no Pico Polar na temporada 7. Havia criaturas dentro deles que pareciam cobras, e mineradores de dados descobriram que a Epic Games só se referia a eles nos arquivos de jogo como “Ovos do Castelo de Gelo”.



Por causa do tamanho da cabeça das criaturas dentro dos ovos, imagina-se que poderiam ser dragões. Os ovos desapareceram do Pico Polar na temporada 7. Não era nem possível encontrar sinais de que eles teriam chocado, já que não havia nenhuma casca no chão onde eles estavam.

Na temporada 8, apareceram ovos parecidos dentro do vulcão que ficava no lado nordeste do mapa, mas nada aconteceu com eles também.



A criatura dentro do iceberg pode ter chocado de um desses ovos. Ou talvez tenha posto os ovos. Se aparecer outro olho perto do antigo vulcão na temporada 9, podemos quase confirmar uma das duas teorias.

Evento de fim de temporada

O painel dos Fortbytes da temporada 9 indica que o olho do Pico Polar está ligado a um evento importante da temporada; talvez aquele que vai encerrar a temporada.



A imagem que está sendo formada no painel à medida que os jogadores pegam novos Fortbytes mostra elementos importantes das temporadas passadas de Fortnite, como Kevin, o cubo roxo gigante da temporada 6, e o meteoro que atingiu as Torres Tortas no fim da temporada 8. E há um olho no canto inferior esquerdo da imagem.

Parece que, o que quer que signifique, o olho pode estar ligado a outros eventos das temporadas anteriores de Fortnite.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 31 de maio.