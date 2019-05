Um olho gigante apareceu no iceberg do Pico Polar de Fortnite

Tem alguém de olho em você, jogador de Fortnite. Ou algo.

Um olho gigante está se movendo dentro do iceberg ao norte do Pico Polar. Ao pousar na frente dele, o olho se move e observa o jogador. Ele não emite nenhum som e só existe um efeito que dá uma dica do que pode ser: a estrutura biológica ao redor do olho.

O olho tem quase o dobro do tamanho de um personagem de Fortnite, o que significa com certeza que a criatura é enorme. Talvez enorme como um dragão. Talvez enorme como seria uma das criaturas dracônicas que estavam dentro dos ovos no fundo do Castelo de Gelo quando crescesse.



Esse olho gigante não mudou nada na ilha de Fortnite até agora, só está lá todo assustador e misterioso. A primeira vez que os jogadores o viram foi ontem, que é um dia bem incomum para uma mudança assim, já que não houve atualizações ou novo conteúdo adicionado ao jogo. Se houver uma atualização nesta semana, provavelmente será na quarta-feira, como sempre, e pode ser que haja alguma novidade relacionada ao iceberg.

Se nada mudar em relação ao olho no jogo, os mineradores de dados de Fortnite devem ter mais informações a revelar quando sair uma atualização, que vai adicionar mais dados ao jogo. É aí que os fãs mais ansiosos para descobrir o que o olho significa devem ter as dicas não-oficiais que podem ajudar a solucionar o mistério.



Os jogadores de Fortnite: Battle Royale nunca viram um animal mítico como um dragão no jogo. O mais perto que já chegaram de interagir com um elemento não-jogável que faça parte da história do jogo foi quando o cubo roxo apareceu. Não era uma criatura viva, porém, e pode ser que em breve os jogadores interajam com o olho do Pico Polar de algum jeito.



Esperamos mais mudanças ao Pico Polar e ao olho nas próximas atualizações de Fortnite.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 28 de maio.