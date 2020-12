O que posso fazer com as barras de ouro na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite? | Dot Esports Brasil

A temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite finalmente chegou. A temporada anterior, temática da Marvel, terminou com uma luta épica contra Galactus, o devorador de mundos. Heróis da Marvel se juntaram a milhões de jogadores de Fortnite para mandar Galactus de volta para o lugar de onde veio, com um plano criado pelo Homem de Ferro.

Parecia que os problemas do mundo de Fortnite estavam acabando quando Galactus questionou como poderia ser derrotado, mas ele conseguiu causar dano suficiente para começar um loop. O Agente Jones voltou acompanhado de alguns caçadores de elite e convidou os jogadores para uma caçada, com o objetivo de garantir que ninguém escape do loop.

Além das novas missões e mudanças ao mapa, também foi incluído no jogo um sistema de caçadas, cuja recompensa são barras de ouro. As Caçadas são missões que podem ser obtidas através de personagens não-jogáveis espalhados pela ilha de Fortnite. Entre as principais Caçadas, estão eliminar certos jogadores, obter certo número de eliminações e ir até um local específico do mapa.

Você receberá metade das barras se alguém eliminar seu alvo antes de você em uma missão de eliminação, e poderá gastar essas barras com o mesmo personagem com quem pegou a missão.

Além dos desafios de Caçadas, você também pode encontrar barras de ouro escondidas dentro de baús espalhados pela ilha, ou derrotando jogadores que tenham barras de ouro em seu inventário.

No momento, você pode usar suas barras para trocar por novas armas exóticas, melhorias, informações, certos serviços e mais. As armas compradas com os personagens não-jogáveis usando barras de ouro podem ser levemente mais poderosas que as normais, que podem ser obtidas no mapa. Comprar informações com barras de ouro também facilita na hora de encontrar os inimigos.

Obter e completar missões de Caçada também é bem simples, já que você só precisa encontrar o personagem para começar a missão. É importante lembrar que você só pode ter uma missão por vez e precisará encontrar outro personagem após comprar itens com suas barras de ouro.

Os personagens começam a falar pelos balões de fala quando você se aproxima, e você poderá interagir com eles da mesma forma que em um MMORPG. Usar as barras de ouro também é parecido, já que o personagem vai reconhecer que você está voltando com barras de ouro no inventário e vai ajudar no processo de compra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.