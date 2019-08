Entendendo o Modo Arena de Fortnite

Fortnite: Battle Royale finalmente tem um modo de jogo parecido com uma ranqueada, o Modo Arena. Ele foi apresentado na atualização v8.20 como uma nova forma de os jogadores competirem uns com os outros em cenários profissionais e, possivelmente, obter vagas em competições importantes online e offline com premiação.

Quando a temporada X de Fortnite começou, em 1º de agosto, o modo recebeu uma pequena repaginada, com mais divisões e um novo sistema de pontuação.

O Modo Arena é um modo de jogo permanente Solo, em Duplas e em Trios com configurações de competitivo, o que significa que, diferentemente dos Eventos, estará sempre disponível para os jogadores. Na Arena, cada jogador tem uma classificação representada por sua Divisão. Todos começam na Liga Aberta, Divisão Um. É possível subir até a Divisão 10, a Liga dos Campeões III, ganhando pontos de Fama com base no número de eliminações que tiverem e sua colocação em cada partida. Ganhar um certo número de pontos de Fama em várias partidas faz com que os jogadores avancem para a próxima Divisão ou Liga.

Relacionado: Como se qualificar para a Copa do Mundo de Fortnite nas qualificatórias abertas

Divisões e Ligas da Arena

Captura de tela via Epic Games

A Arena tem sete divisões ao todo, divididas entre Liga Aberta, Liga dos Competidores e Liga dos Campeões.

Divisões Um a Três – Liga Aberta

Divisões Quatro a Sete – Liga dos Competidores

Divisões Oito a 10 – Liga dos Campeões

Os jogadores podem obter Fama em todas as divisões com base no seu número de eliminações e em sua colocação em cada partida. A Fama que você consegue jogando Solo ou em Trios é a mesma, mas nas divisões mais altas você paga uma certa quantidade de Fama para jogar as partidas.

Subindo de nível

Os jogadores sobem de Divisão quando passarem do limite de Fama da Divisão em que estão. Na Liga Aberta, são 500 pontos totais de Fama.

Essa é a quantidade de pontos de Fama que os jogadores podem ganhar em uma partida Solo ou em Duplas na Liga Aberta:

Solo

Captura de tela via Epic Games

Trios

Captura de tela via Epic Games

O número de pontos de Fama de cada jogador continua com eles ao passar de uma Divisão para outra. As Divisões são determinadas pelo número total de pontos de Fama que os jogadores tiverem na Arena conforme a lista abaixo:

Aberta I (0 – 499)

Aberta II (500 – 999)

Aberta III (1.000 – 1.499)

Aberta IV (1.500 – 1.999)

Competidores I (2.000 – 2.999)

Competidores II (3.000 – 4.499)

Competidores III (4.500 – 6.499)

Campeões I (6.500 – 9.999)

Campeões II (10.000 – 13.999)

Campeões III (14.000+)

Tarifa do Ônibus

A Tarifa do Ônibus é a quantidade de Fama que os jogadores têm que pagar para começar uma partida no Modo Arena. Ela só existe a partir da Divisão Quatro, e seu valor aumenta até a Divisão 10. Isso significa que, se um jogador paga a Tarifa do Ônibus e não consegue fazer pontos naquela partida, vai perder a quantidade de Fama equivalente à Tarifa do Ônibus ao voltar ao Lobby. Não é possível cair de Divisão por isso.

Essas são as Tarifas do Ônibus para cada Divisão, Solo e Trios.

Divisão Tarifa do Ônibus (perda de Fama) Aberto I Sem tarifa Aberto II Sem tarifa Aberto III -10 Aberto IV -20 Competidores I -40 Competidores II -40 Competidores III -50 Campeões I -60 Campeões II -70 Campeões III -80

Por que o Modo Arena é importante

O Modo Arena é perfeito para quem quer jogar Fortnite com pessoas que têm o mesmo nível de habilidade. A seleção de partidas na Arena é baseada nas Divisões e nos pontos de Fama, o que significa que os jogadores só vão cair contra oponentes que estejam na mesma Divisão que eles e, se possível, com o mesmo número de pontos de Fama.

Além disso, a Divisão que os jogadores têm no Modo Arena permite que eles desbloqueiem Eventos online com premiação em dinheiro, como o torneio de Luxo e as qualificatórias online da Copa do Mundo de Fortnite, que permitiram que os jogadores competissem no torneio em julho. Portanto, o Modo Arena é um filtro de jogadores e um caminho direto para ser profissional em Fortnite.

Vamos atualizar essa história com mais informações sobre o Modo Arena.