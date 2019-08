Saiba o que mudou na Arena de Fortnite na Temporada X

A Arena de Fortnite: Battle Royale foi atualizada para a Temporada X. O sistema ranqueado e competitivo que os jogadores conheciam mudou um pouco e ganhou uma repaginada no sistema de pontuação e nas classificações.

Primeiro, esta temporada da Arena começa com Solo e Trios em vez de Solo e Duplas. Todos os jogadores tiveram a contagem de Fama redefinida e precisam começar a correr atrás novamente, passando por 10 divisões em vez de 7.

A Epic Games adicionou três novas divisões: Aberta IV e Campeões II e III. Isso quer dizer que os jogadores que estão começando a juntar Fama na Arena vão levar um pouco mais de tempo para sair da divisão iniciante, enquanto aqueles no topo terão um novo desafio ao atingir a divisão de Campeão.

Este é o novo sistema de divisões e quantos pontos você precisa para estar em cada uma:

Aberta I (0 – 499)

Aberta II (500 – 999)

Aberta III (1.000 – 1.499)

Aberta IV (1.500 – 1.999)

Competidores I (2.000 – 2.999)

Competidores II (3.000 – 4.499)

Competidores III (4.500 – 6.499)

Campeões I (6.500 – 9.999)

Campeões II (10.000 – 13.999)

Campeões III (14.000+)

Antes, era necessário ter 300 pontos para ser Campeão, mas agora você precisa ter 500 para sair da divisão Aberta I. Mas isso não significa que a Epic pirou. Em vez disso, todo o sistema de pontuação foi refeito, e os jogadores vão ganhar muitos pontos por partida em vez de apenas alguns aqui e ali.

Solo Eliminações: 20 pontos 25 Melhores: 60 pontos 15 Melhores: 30 pontos 5 Melhores: 30 pontos Vitória Royale: 60 pontos

Trios Eliminações: 7 pontos (por membro da equipe) 8 Melhores: 60 pontos 4 Melhores: 30 pontos 2 Melhores: 30 pontos Vitória Royale: 60 pontos



A Epic também ajustou a Tarifa do Ônibus ao novo sistema de pontuação.

Os jogadores vão continuar sendo pareados com quem tiver Fama parecida. A Epic escreveu que “jogadores em divisões mais altas podem se deparar com filas de espera mais longas que o normal para garantir partidas de qualidade superior”, então as longas esperas em filas devem continuar para os melhores jogadores.

Entre em Fortnite agora para testar a nova Arena.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 01 de agosto.