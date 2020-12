Como obter o traje do Mandaloriano e suas melhorias na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Após a derrota de Galactus contra mais de 15 milhões de jogadores, Fortnite foi buscar ajuda numa galáxia muito, muito distante.

Chegou a próxima temporada do battle royale e agora você pode obter o traje do Mandaloriano quase imediatamente. O caçador de recompensas está disponível como recompensa de nível um do passe de batalha, mas você precisará jogar algumas partidas para conseguir tudo a que ele tem direito.

Captura de tela via ShiinaBR

Você precisará completar a “Tarefa Beskar” para aprimorar a armadura do Mandaloriano. Segundo o minerador de dados de Fortnite Mang0e, é preciso procurar Aço de Beskar no mapa. Os desafios aparentemente mudarão toda semana, como foi com o traje do Wolverine na temporada passada.

Captura de tela via ShiinaBR

E há mais a desbloquear no passe de batalha a partir do nível 100. Você terá acesso ao amigo do Mandaloriano, um acessório para as costas do Yoda Bebê, backbling, e o que parece ser a última parte da armadura de Beskar para completar seu estilo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 02 de dezembro.