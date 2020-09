Como encontrar um baú da S.H.I.E.L.D em um Quinjet em Fortnite | Dot Esports Brasil

Começou a segunda semana de desafios da temporada 4 de Fortnite Capítulo 2, com oito desafios para ajudar a subir o nível do seu Passe de Batalha. A temporada tem um dos Passes de Batalha mais interessantes até hoje, cheio de grandes nomes da Marvel.

Wolverine, Mulher-Hulk, Homem de Ferro, Groot, Doutor Destino e Tempestade foram chamados ao mundo de Fortnite por Thor, para que o ajudassem na luta contra Galactus. Os personagens de Fortnite vão ajudar os heróis e vilões na Guerra Intergaláctica, e todos os personagens da Marvel disponíveis até agora podem ser desbloqueados com o Passe de Batalha. Os chamados “Desafios Despertar” também são desbloqueados nos níveis mais avançados do Passe de Batalha e precisam ser completados para obter os poderes dos heróis da Marvel, então as missões se tornam ainda mais importantes.

Você pode estar familiarizado com os Quinjets, já que eles têm funcionado como um bom apoio para o ônibus de batalha. Para uma das missões da semana, é preciso que você novamente encontre um deles e vasculhe um novo tipo de baú.

Onde encontrar um baú da S.H.I.E.L.D nos Quinjets de Fortnite Capítulo 2?

Para completar o desafio, você precisa localizar um dos Quinjets que seguem o Ônibus de Batalha no início da partida. Você pode segui-los do começo ou procurar a fumaça azul que eles soltam ao pousar. Os Robôs Stark são parecidos com Capangas e protegem os Quinjets, que pousam em locais diferentes a cada partida.

É bom juntar alguns itens, já que os Robôs Stark são oponentes fortes. Quando tiver equipamento suficiente para sobreviver, vá até o Quinjet e comece a eliminar os Robôs Stark. Dê preferência a eliminá-los se não tiver feito a missão que pede que você elimine os robôs, ou transforme-os em seguidores para se proteger melhor.

Depois de se livrar dos Robôs Stark, você também pode atirar nos drones que voam por ali, para ver se consegue a prancha do Surfista Prateado. Entre no Quinjet e procure os baús da S.H.I.E.L.D. que estarão dentro dele. Já que você precisa de 7 deles, pode ser que precise dividir a missão em vários jogos. Lembre também que a concorrência vai estar alta nos primeiros dias da missão, então tome cuidado com os jogadores inimigos.

Completar a missão concede 50.000 de EXP.

Confira todos os novos murais da temporada, que serão de grande ajuda na sua missão de alcançar o nível máximo do Passe de Batalha até 30 de novembro, quando a temporada acaba.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de setembro.