Como conseguir e usar a Prancha do Surfista Prateado na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 foi ao ar hoje, com um aguardado elenco da Marvel como recompensa do Passe de Batalha. Os desafios da primeira semana já estão no ar, e você pode correr atrás dos pontos de EXP para desbloquear seus heróis (e vilões) favoritos.

Apesar de a maior parte dos personagens da temporada ser de protagonistas já anunciados como Homem de Ferro, Mulher-Hulk, Thor, Tempestade, Mística, Groot e Wolverine, você também pode esbarrar em outros personagens da Marvel no jogo. Os heróis e vilões se uniram aos personagens de Fortnite em uma luta contra Galactus, e ele não vai a lugar nenhum sem seu fiel Surfista Prateado.

O Surfista Prateado ainda não apareceu no jogo, mas vazamentos sugerem que um traje estaria a caminho. Ele ainda tem tempo para dar as caras em Fortnite oficialmente, mas sua prancha já está no jogo, como um item que pode ser obtido dos Drones Stark que ficam perto dos Quinjets.

Você precisa se dirigir a um dos Quinjets depois que pousarem para ter uma chance de conseguir a prancha. Uma fumaça azul deve guiar você até um deles, mas é bom se preparar antes de se aproximar dos locais de pouso.

Alguns robôs estarão patrulhando a área. Eles funcionam de forma parecida com os capangas da temporada passada: atiram indiscriminadamente e podem acabar com você antes que você sequer tenha tempo de reagir. Atire neles à distância, priorizando a eliminação deles caso ainda não tenha feito a missão semanal dos Robôs Stark.

Quando tiver acabado com os Robôs, comece a priorizar os Drones que ficam ao redor do avião. Cada um deles vai ter saques quando for eliminado, e há uma pequena chance de você conseguir a Prancha do Surfista Prateado em um deles. As possibilidades são baixas, já que é um item lendário. Ela também tem um Mural próprio, que pede que você voe nela.

Infelizmente, a Prancha do Surfista Prateado não é um item que você ganha, mas uma espécie de Plataforma de Salto. Você talvez possa, no entanto, adquirir a Prancha com o Passe de Batalha de Fortnite se a Epic lançar logo o traje.

Ter a Prancha do Surfista Prateado em mãos vai, essencialmente, ajudar você a completar duas missões, então pode ser bom levá-la para algum lugar menos cheio para poder se movimentar mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de agosto.