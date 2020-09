Como dançar em cima da cabeça de diferentes Sentinelas no Cemitério de Sentinelas em Fortnite | Dot Esports Brasil

Chegou a segunda semana de desafios da temporada 4 de Fortnite Capítulo 2, para ajudar a aumentar o nível do seu Passe de Batalha. O Passe de Batalha da temporada está cheio de trajes e itens da Marvel, o que faz dele um dos mais importantes até hoje.

O início da temporada mostrou Thor transportando Wolverine, Groot, Homem de Ferro, Doutor Destino, Mística, Mulher-Hulk e Tempestade para a ilha de Fortnite. A equipe de heróis e vilões vai enfrentar Galactus ao longo da temporada, com uma ajuda dos personagens de Fortnite. Para desbloquear os superpoderes dos heróis, você vai precisar completar os respectivos “Desafios Despertar”, já que o processo de transportá-los até lá fez com que suas habilidades fossem temporariamente perdidas.

Os Desafios Despertar também são desbloqueados em certos níveis do Passe de Batalha, o que faz com que os desafios semanais e Murais sejam ainda mais importantes. Uma das 8 missões da segunda semana pede que você dance em cima da cabeça de 3 Sentinelas. A missão parece relativamente fácil, mas encontrar as Sentinelas no mapa pode ser um pouco mais difícil se você não teve tempo de explorar o novo mapa de Fortnite.

Onde dançar em cima de uma cabeça de Sentinela na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2?

Para completar a missão, você precisa ir até o Cemitério de Sentinelas. O ponto de interesse do Cemitério de Sentinelas não está marcado no mapa, mas fica pertinho do Lago da Preguiça e logo a leste do Bosque Choroso.

Apesar de ser possível pular na maior parte das cabeças de Sentinela usando as montanhas que ficam atrás delas, para algumas será preciso construir rampas. Recomendamos já pousar em uma das cabeças de Sentinela que parecer mais difícil de alcançar, e seguir para as outras depois de garantir a primeira.

Cemitério de Sentinelas / Captura de tela via Epic Games Cemitério de Sentinelas / Captura de tela via Epic Games

Já que você vai precisar de materiais para as rampas, o ideal pode ser jogar no modo Equipe Tumulto. Cada jogador começa com 150 materiais de cada tipo no modo Equipe Tumulto, então você acaba economizando um tempo.

Outra coisa que você pode fazer é construir uma caixa ao seu redor enquanto dança. Já que as cabeças de Sentinelas ficam inteiramente a céu aberto, dançar em cima delas pode fazer de você um alvo fácil e essa é uma forma de se proteger.

Enquanto estiver por lá, você pode aproveitar e se lançar da mão de uma Sentinela para completar um Mural.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de setembro.