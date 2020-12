Como conseguir barras de ouro na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Em Fortnite, as barras de ouro podem ser mais pesadas que você imagina.

A temporada lendária da Marvel em Fortnite acabou com uma grande luta contra o devorador de mundos, Galactus. Os heróis da Marvel que participaram da temporada se juntaram aos jogadores de Fortnite para derrotar Galactus, e o plano não-tão-infalível do Homem de Ferro acabou funcionando.

Parecia que o mundo de Fortnite estava finalmente pronto para respirar depois de mais uma crise, mas a animação do fim de temporada revelou que não. Galactus conseguiu causar dano suficiente antes de ser derrotado para criar um loop. Agora, o Agente Jones vem juntando os caçadores mais famosos do universo para garantir que ninguém escape dele. Vocês, jogadores, também estão convidados para a jornada, que não inclui apenas um passe de batalha.

Com a nova temporada, vieram novas armas e atualizações, que prometem renovar o jogo para aqueles que já jogam há muito tempo. Dentro da atualização 15.00, a Epic Games também incluiu um novo tipo de personagem não-jogável responsável por enviar os jogadores em caçadas.

Você pode começar essas caçadas encontrando os personagens não-jogáveis (NPCs/PNJs) no mapa e interagindo com eles. Algumas das missões de caçadas são derrotar um jogador específico, conseguir certo número de eliminações e ir até um lugar predeterminado do mapa.

Todas as caçadas e afins têm como recompensas barras de ouro. É a principal forma de consegui-las em Fortnite, mas não é a única, já que elas também podem ser encontradas em pequenas quantidades em baús.

Ao derrotar jogadores inimigos que estejam levando barras de ouro consigo, você também poderá pôr as mãos no que eles deixaram pra trás. Essa é outra alternativa para conseguir as barras de ouro.

Para que servem as barras de ouro na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

À primeira vista, as barras de ouro podem parecer inúteis, mas elas são essenciais para obter as novas armas de Fortnite. Você também poderá comprar melhorias, inteligência, certos serviços e mais com elas.

Tudo isso será crucial na hora de obter vantagem em uma partida de Fortnite. Você precisará encontrar um personagem não-jogável para começar uma caçada e obter barras de ouro, que depois poderá trocar por serviços com ele. Isso pode fazer com que os locais onde eles estão sejam bem contestados, então recomendamos manter o dedo no gatilho. Assim, ninguém poderá impedir que você consiga ou gaste suas barras de ouro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.