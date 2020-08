Como jogar Fall Guys no Mac

Logo após seu lançamento, no início de agosto, Fall Guys se tornou um dos jogos mais jogados do semestre, e sua popularidade cresceu dramaticamente em todas as plataformas em que está disponível. O jogo vendeu mais de sete milhões de cópias na Steam em pouco menos de 30 dias e se tornou o jogo da PS Plus mais baixado de todos os tempos.

A desenvolvedora também compartilhou recentemente seus planos para a segunda temporada de Fall Guys, que visa introduzir fantasia, temas medievais e mapas temáticos para o jogo. O jogo está disponível apenas para PCs com Windows e PlayStation 4 no momento, o que significa que os jogadores que não possuem um dos dois estão assistindo a ação do lado de fora.

Embora ainda não seja possível jogar Fall Guys no Xbox ou em dispositivos móveis, os usuários de Mac ainda podem usar alguns truques para fazer o jogo fofo rodar em seus sistemas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a instalação do Fall Guys em um Mac.

Como instalar e jogar Fall Guys em um Mac

Fall Guys oficialmente não oferece suporte para o Mac OS. Embora seja provável que o jogo se torne compatível com o sistema operacional da Apple no futuro, os proprietários de Mac podem usar o “Boot Camp Assistant” a seu favor para embarcar no trem do hype. Este programa permitirá que você instale o Windows no seu Mac, o que significa que você poderá executar tudo o que seria capaz em um PC com Windows.

Antes de iniciar o processo, você precisará baixar o arquivo ISO oficial do Windows 10. Navegue até a página oficial de download do Windows 10 e siga as instruções para salvar o arquivo ISO em seu computador.

Pegue um USB que tenha pelo menos 5GB de espaço disponível e desconecte todos os outros dispositivos de armazenamento externos de que você não precisa.

Inicie o “Boot Camp Assisstant” por meio da pesquisa ou da pasta de utilitários. Marque as caixas de seleção “Baixar o software de suporte do Windows mais recente para Apple” e “Instalar Windows”. Você verá um pop-up. Localize o arquivo ISO que você baixou na primeira etapa e escolha seu USB na lista que aparecerá na próxima etapa.

Depois de tirar isso do caminho, você precisará dividir uma parte do seu disco para o Windows 10 usar. Isso será com você, mas certifique-se de alocar pelo menos 20 GB de espaço.

O resto é autoexplicativo, pois você será guiado por uma série de telas que dirão o que fazer e questionado sobre suas preferências de sistema.

Depois de instalar com sucesso o Windows 10 em seu Mac, vá em frente e baixe a Steam.

Faça login na Steam e comece a baixar Fall Guys. O jogo deve iniciar imediatamente, já que você tecnicamente estará em um sistema operacional Windows, que Fall Guys suporta totalmente.

Este método permitirá que você jogue Fall Guys em seu Mac. Você também poderá executar todos os programas que não suportam o Mac OS, mas estão disponíveis no Windows.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de agosto.