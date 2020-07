Premiação total do The International 10 chega a 30 milhões de dólares

O lançamento do segundo tesouro do Passe de Batalha de Dota 2 impulsionou a premiação do The International 10, que ultrapassou hoje os 30 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de reais). A marca foi atingida em menos de dois meses, um tempo recorde.

Os novos imortais deram uma pequena força para os números, facilitando que a marca fosse atingida. Os últimos grandes aumentos em vendas aconteceram com o lançamento do Suplemento do Colecionador, que contém cosméticos temáticos exclusivos, e o lançamento do arcano da Queen of Pain.

Imagem via Dota 2 Prize Pool Tracker

O item cosmético mais caro do passe de batalha, o arcano da Windranger, também será lançado em breve. Se a Valve seguir os passos do ano passado, um segundo Suplemento deve aparecer nas próximas semanas. Os números devem subir mais com essas recompensas.

Apesar de o TI10 ter sido adiado por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus, a premiação do campeonato continua melhor que das edições anteriores. No ano passado, os 30 milhões em prêmios foram alcançados depois de 74 dias, e nenhum dos TI anteriores chegou a atingir a marca.

A julgar pela trajetória atual, os que tiverem o Passe de Batalha devem ganhar ao menos 10 níveis quando a premiação ultrapassar os 34 milhões de dólares (cerca de 175 milhões de reais) do ano passado, mantendo o histórico de premiações recordistas nos esports. A próxima recompensa em níveis acontece quando a premiação total chegar a 40 milhões de dólares (mais de 200 milhões de reais).

O passe de batalha foi estendido em uma semana pela Valve depois de o coordenador de jogo de Dota 2 ter problemas pela lotação do servidor. Agora, o passe termina em 19 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 27 de julho.