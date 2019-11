Atualização 7.23b de Dota 2 remove Tomo de Aghanim e fortalece novos heróis

A enorme atualização Outlanders de Dota 2 recebeu uma pequena atualização de balanceamento, chamada 7.23b, logo depois de outra chamada 7.23a. Doze heróis diferentes foram ajustados e muitos itens neutros receberam mudanças.

Itens neutros

Por enquanto, os fãs de Dota 2 precisam se despedir do Tomo de Aghanim, talvez o item de vida mais curta de todos os tempos. Por menos de 48 horas, o item neutro dava o bônus de Aghanim a heróis por três minutos, o que causava um pico de poder absurdo. Pode ser que os fãs vejam o item no futuro, em uma versão ainda mais louca de Dota 2.

Além do Tomo, outros grandes ajustes incluem o limite de três itens neutros por raridade por time, e a remoção do limite de tempo para itens mais fracos aparecerem. A chance de aparição foi reduzida.

Imagem via Valve | Edição por Dexter Tan

Antes, havia um período definido para cada nível de itens aparecer, o que significa que os times poderiam começar a acessar itens de níveis mais fortes em um dado momento. Agora, é possível conseguir itens mais fracos mesmo depois de desbloquear os mais fortes, mas o jogo prioriza os mais fortes. Isso significa que há mais chances de o time conseguir os três itens de cada nível.

As mudanças devem igualar um pouco mais as chances de o time conseguir seus itens, com menos sorte envolvida. Ainda assim, itens neutros não levam em consideração o que você precisa no jogo, então ainda é aleatório e não pode definir sua estratégia. O desenvolvedor IceFrog parece comprometido com o conceito de itens neutros, então é mais provável que fique assim.

Agora, é impossível saber que item é bom ou não, mas, de modo geral, é uma boa ideia distribuir os recursos no time. Não há espaço suficiente para um herói pegar todos os itens neutros, e seus suportes podem estar precisando de alguns deles.

Melhorias a heróis

Pela primeira vez em um tempo, os dois novos heróis foram fortalecidos depois do lançamento.

Snapfire, a heroína com a menor taxa de vitórias no jogo, ficou mais forte em tudo exceto o Scatterblast. O Firesnap Cookie tem maior alcance e duração de atordoamento, o Lil’ Shredder causa mais dano e a ultimate dela, Mortimer Kisses, causa mais dano e é mais rápida. Ela até recebeu melhorias no ganho de Força e armadura adicional, para aguentar melhor a rota.

Void Spirit também ficou mais forte, mas menos que Snapfire. Agora, ele tem mais alcance e houve alterações em sua ultimate, Astral Step, fazendo dele ainda mais escorregadio que antes.

Morphling, que já era terrível sem Earthshaker, mostrou bem isso tendo a segunda menor taxa de vitórias de todas. Então, IceFrog abençoou Morphling com algumas melhorias simples de atributos, que devem melhorar um pouco a fase de rotas.

Drow Ranger, Undying e Outworld Devourer também receberam melhorias. As habilidades dos três heróis foram completamente atualizadas e vamos ver ainda mais mudanças nas próximas atualizações, enquanto os jogadores as descobrem.

Enfraquecimentos de heróis

Os quatro heróis que mais aumentaram suas taxas de vitória foram, previsivelmente, enfraquecidos. De modo geral, os que conseguem abater ondas de tropas rapidamente ficaram mais fortes por causa dos itens neutros. Juntando isso com outros bônus, as taxas de vitória ficaram fora de controle.

Lone Druid e Razor tiveram sua velocidade de ataque reduzida, e o Mana Break de Anti-Mage foi reduzido. A passiva de Anti-Mage ainda é mais forte que nunca, devido à adição de mecânicas de mana que o tornam mais forte no fim do jogo. Crystal Maiden recebeu pequenos ajustes a sua aura de regeneração de mana, que fazia com que a equipe dela abatesse tropas em uma velocidade insana.

Ursa e Vengeful Spirit também ficaram mais fracos. Ursa recebeu um bônus de movimento ao Earthshock que aumentou muito sua habilidade de perseguição, e Vengeful Spirit ganhou uma nova e ridícula aura de alcance de ataque para os aliados, catapultando a taxa de vitórias para incríveis 60%. Ela também ganhou mais uma fonte de controle de grupo com seu Nether Swap. Por enquanto, os dois só tiveram pequenos enfraquecimentos numéricos e devem ser os grandes vencedores da atualização Outlanders.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 28 de novembro.