Quanto a Mixer pagou para Ninja fazer streams em sua plataforma?

O streamer de Fortnite Tyler “Ninja” Blevins vivia o sonho na Twitch. Ele tinha um dos canais mais vistos da plataforma, com milhões de seguidores e dezenas de milhares de inscritos, e renda total estimada de 10 milhões de dólares em 2018 graças às streams.

Aí, veio a Microsoft com uma oferta confidencial e assinou um contrato exclusivo com Ninja para sua nova plataforma de streaming, Mixer, em 1º de agosto. Ninja não faz mais streams na Twitch e começou na Mixer em 2 de agosto com uma transmissão diretamente do festival Lollapalooza de Chicago jogando Friday Fortnite.

Ele já era tão grande na Twitch que a mudança surpreendeu muita gente, algo que ele reconheceu que aconteceria e até citou, brincando, no vídeo de anúncio da Mixer.

Mas muitas pessoas estão curiosas para saber quanto dinheiro a Mixer ofereceu a Ninja para mudar de plataforma. Ele não deu detalhes do contrato, então ninguém sabe ao certo e, por enquanto, é impossível saber. Mas isso não impediu as especulações.

O streamer da Twitch Sebastian “Forsen” Fors deu um “palpite educado” com base em sua experiência como streamer grande e ex-jogador profissional de Starcraft e Hearthstone. Ele estima que Ninja esteja em um contrato que lhe garanta entre 6 e 8 milhões de dólares por ano por, no mínimo, três anos.

“Não se assina um contrato de menos de três anos, mas acho que a Mixer não gostaria de assinar um de mais de três anos”, disse forsen. “Porque, ao assinar, ele já se comprometeu. Você não faz contratos em esports que sejam mais longos que três anos.”

5Head Clip of forsen Playing Collapsed – Clipped by DasonRZ

Mas o número pode ser bem maior que isso, de acordo com o YouTuber Daniel “KEEMSTAR” Keem. Na última edição de seu programa Drama Alert, ele disse que “o que se ouve por aí” é que Ninja teria garantido 100 milhões de dólares do contrato com a Mixer. KEEM diz que não é confirmado e não se sabe ao certo se seriam 100 milhões por ano ou pela duração total do contrato de Ninja com a plataforma.

Apesar das estimativas, apenas Ninja e a Mixer podem confirmar como foi o acordo e quanto dinheiro está envolvido. Até agora, nada foi revelado ou vazado, então só o que temos são esses palpites.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 05 de agosto.