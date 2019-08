Ninja sai da Twitch para transmitir exclusivamente na Mixer

Tyler “Ninja” Blevins revelou hoje que vai sair da plataforma de streaming Twitch e priorizar a Mixer, da Microsoft. Em uma decisão surpreendente, ele anunciou que vai produzir exclusivamente para a nova plataforma.

A mudança foi anunciada em um vídeo caro que traz Ninja respondendo perguntas dele mesmo vestido como vários jornalistas. Ninja disse que a mudança é uma “boa chance de voltar a ter contato com minhas raízes e me lembrar por que me apaixonei por fazer streams, pra começo de conversa”.

Ninja on Twitter The next chapter, https://t.co/lvn9KBjEYq https://t.co/tljVgyM3bG

No anúncio, Ninja também tranquilizou os espectadores, dizendo que “ainda sou eu, só em uma plataforma diferente”. Isso será uma grande perda para a Twitch, que tinha Ninja como um de seus streamers mais populares, com 14,6 milhões de seguidores.

Conhecido pelo conteúdo de Fortnite e H1Z1 que produz, Ninja ganhou fama em 2017 e 2018 e, desde então, domina a plataforma em termos de seguidores e inscritos. Sua ausência na Twitch deve ser sentida por todos imediatamente.

Muitos de seus espectadores estão divididos em relação à decisão. Alguns elogiaram Ninja, e outros estão reclamando de não poder mais vê-lo na Twitch.

Twitch teve sua primeira queda de crescimento no Q2 de 2019, enquanto as horas de conteúdo vistas na Mixer aumentaram 357% no último ano, alcançando 119 milhões de horas de acordo com o StreamLabs.

Ninja vai fazer a primeira stream da nova parceria com a Mixer em 2 de agosto às 14h do horário de Brasília, direto do festival Lollapalooza de Chicago.

Artigo publicado originalmente por Ben Walker em inglês no Dot Esports no dia 01 de agosto.