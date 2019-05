NICKMERCS entra para a FaZe Clan

O streamer e criador de conteúdo de Fortnite Nick “NICKMERCS” Kolcheff anunciou hoje que está entrando para a FaZe Clan.

O dono da FaZe, Richard “Banks” Bengtson, compartilhou o anúncio em sua conta do Twitter, dando as boas-vindas ao time a NICKMERCS. Em um vídeo, ele disse que amanhã será lançado um pequeno documentário no canal da FaZe no YouTube mostrando como Nick entrou para o time.

“Amigos, família, lealdade”, escreveu Banks. “Vou viver por esses 3 até o dia em que eu morrer. Acima de influência, acima de dinheiro, acima de tudo.”

Nickmercs on Twitter FaZeUp ✘ #MFAM https://t.co/x7m9xYoxyB

Na semana passada, NICKMERCS deixou seu antigo time 100 Thieves, onde também era criador de conteúdo. Antes de sair, ele disse que sua experiência com a organização “deveria ter sido muito diferente” do que foi, e saiu da casa da organização para voltar pra casa. Ele confirmou recentemente um rumor de que Matthew “Nadeshot” Haag, dono da 100 Thieves, prometeu a ele 5% da organização, que ele nunca recebeu.

A FaZe Clan tem estado em uma posição difícil recentemente, porém, devido ao processo envolvendo a estrela de Fortnite Turner “Tfue” Tenney. Ele está processando a organização por limitar seus contratos de parceria àqueles oferecidos pela FaZe e por ficar com 50-80% dos lucros de suas parcerias. Tfue não usa mais o logo da FaZe em suas redes sociais.

NICKMERCS disse que sua stream explodiu em “outro nível” nos últimos 2 anos, e que a FaZe o ajudou a encontrar uma nova alternativa após os problemas com o 100 Thieves. “Esses caras apareceram quando eu estava puto e frustrado com o jeito que essa palhaçada toda funciona nos bastidores e disseram ‘Não, deixa a gente te ajudar’”, NICKMERCS disse.

NICKMERCS é parte da FaZe Clan a partir de hoje. Ele tem tentado se qualificar para a Copa do Mundo de Fortnite, e não sabemos se o time vai dar a ele uma nova dupla que faça parte da organização para a próxima semana de competição.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.