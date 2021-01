TACO, kNgV- e trk saem da equipe de CS:GO da MIBR

O tempo de Epitácio “TACO” de Melo, Vito “kNgV-” Giuseppe e Alencar “trk” Rossato com a equipe de CS:GO da MIBR chegou oficialmente ao fim.

TACO anunciou hoje no Twitter que "saiu" de seu contrato com a MIBR e disse que está pronto para assinar com uma nova organização.

A propósito essa semana consegui minha saída do contrato com a última org (muito obrigado @GuedesGroup por tudo) e tô READY pra assinar com a próxima! Novidades em breve! 👀 — Epitacio de Melo (@TACOCS) January 8, 2021

Apenas uma hora antes disso, o kNgV- lançou um longo post no TwitLonger detalhando os altos e baixos de seu curto período com a MIBR antes de revelar no final que ele não assinou um novo contrato com a equipe. Enquanto ele permanece sob seu contrato atual, ele foi transferido para o banco.

Trk também anunciou que está deixando a equipe hoje. Com isso, não há mais jogadores na equipe ativa da MIBR.

TACO se juntou à MIBR no final de 2018 em uma troca que enviou Jake "Stewie2K" Yip para a Team Liquid, reunindo TACO com seus companheiros brasileiros de seus dias dominantes jogando sob a Luminosity e a SK Gaming. O grupo reunido chegou às semifinais do IEM Katowice Major em 2019, mas teve dificuldade para alcançar grandes resultados ao longo de 2019 e 2020.

Em setembro de 2020, o técnico da MIBR, Ricardo "dead" Sinigaglia, recebeu uma suspensão de seis meses por seu envolvimento no escândalo do erro do espectador. Após essa suspensão, ele foi transferido para o banco. Além disso, TACO, Fernando "fer" Alvarenga e o capitão Gabriel "FalleN" Toledo também foram para o banco.

Na sequência dessas jogadas, a MIBR adquiriu Lucas "LUCAS1" Teles, Leonardo "leo_drk" Oliveira (por empréstimo) e Vinicius "v $ m" Moreira (por empréstimo) para jogar com kNgV- e trk pelo resto de 2020. Agora, todos desses jogadores foram liberados ou movidos para o banco da equipe.

KNgV- e trk confirmaram seu envolvimento em um novo projeto de seis jogadores ao lado de LUCAS1, Henrique "HEN1" Teles (que foi transferido para o banco do FURIA), o técnico Raphael "cogu" Camargo e dois outros jogadores que ainda não foram definidos. FalleN irá se juntar à Liquid, mas isso ainda não foi oficialmente anunciado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 08 de janeiro.