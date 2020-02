Tudo que sabemos sobre Call of Duty: Warzone, possível novo modo battle royale do jogo

São bons tempos para os fãs de Call of Duty.

A animação da segunda temporada saiu nesta semana e deu a entender que um modo battle royale estaria chegando a Modern Warfare. Apesar de ter causado muitas especulações entre os fãs, diversos vazamentos fizeram de Warzone, o suposto nome do battle royale, uma possibilidade mais convincente. E a Activision tem removido todo e qualquer conteúdo de Warzone alegando quebra de copyright.

Confira tudo que sabemos sobre Warzone.

Trailer parece indicar um possível battle royale

Um dos sinais mais óbvios que apontam para um modo battle royale veio da própria Activision. Na animação da segunda temporada, um soldado diz que o “gás está se aproximando” e ele precisa ser exfiltrado imediatamente. É provavelmente uma referência ao anel que obriga os jogadores a ficarem mais próximos à medida que a partida vai acabando.

Quando o trailer mostra soldados atirando uns nos outros em um aeroporto devastado, um avião sobrevoa e quatro soldados saltam dele (uma característica típica de qualquer battle royale).

Logo vazado, lobby com erros e Drop Kits

https://twitter.com/MLozada/status/1227411683552808960

Um logo de Warzone estava circulando, mas a Activision descobriu e removeu todas as publicações que continham a imagem. O suposto logo mostrava alguns Operadores ao lado de veículos militares e os dizeres “Call of Duty: Warzone”.

Apesar de a imagem ter sido removida, alguns jogadores conseguiram entrar no lobby de Warzone através de um erro. Um jogador publicou uma imagem da descoberta no Reddit, alegando que o menu mostrava um menu de “Drop Kits”, além de opções de treinamento e de preencher esquadrão. A maior parte dos battle royales permite que um time preencha o esquadrão incompleto com jogadores aleatórios, que provavelmente é o que significa a opção “prencher esquadrão”. Os Drop Kits, por outro lado, são um pouco mais difíceis de entender.

O minerador de dados de Call of Duty TheGamingRevolution explicou que os Drop Kits podem permitir que os jogadores criem uma classe depois de completar um objetivo específico dentro do jogo. Os desafios podem ser algo como “fique dentro do gás por X” ou “seja revivido X vezes”, de acordo com o minerador de dados.

Verdansk

Um fã de Modern Warfare vazou o que poderia ser o mapa do battle royale no começo de dezembro, e parece o Verdansk, das Spec Ops. O vídeo curto também mostrou o que parece ser uma versão inicial da HUD, além do som quando um de seus aliados é eliminado.

O mapa das Spec Ops foi o cenário do trailer da segunda temporada, confirmado quando Ghost diz que “há algo errado em Verdansk” e “estão alvejando seus próprios homens”. Não houve nenhuma explicação para o porquê de atirar em aliados, mas deve ser essa a razão principal da existência do battle royale.

Imagem via Eurogamer

Alguns jogadores acreditam que os locais da Spec Ops e os mapas da Ground War serão combinados para criar um grande mapa battle royale que poderia suportar 200 jogadores simultaneamente, segundo o Eurogamer.

Estação de Suprimentos

https://twitter.com/TheGamingRevoYT/status/1227996121378754562

TheGamingRevolution também encontrou uma imagem que mostra uma possível Estação de Suprimentos. Talvez os jogadores possam visitar a estação e adquirir novos equipamentos ou killstreaks usando a moeda do jogo.

Dúvidas que não foram respondidas

Espera-se que Warzone, como Apex Legends e Fortnite, seja gratuito para os jogadores que não tiverem Modern Warfare. Mas isso, assim como todas as outras informações sobre Warzone, não foi confirmado pela Infinity Ward ou pela Activision.

Um fã publicou mais dúvidas não-respondidas no Reddit. Já que os battle royales costumam ter seus próprios Passes de Batalha, Warzone seguiria a tendência ou compartilharia o de Modern Warfare? Seria possível conseguir bombas táticas como killstreak no battle royale? Os desenvolvedores continuariam a apoiar esse modo, mesmo que a base de jogadores de Modern Warfare caia?

Os jogadores e mineradores de dados esperam um anúncio nesta semana, então as respostas a estas perguntas devem vir em breve. Mas, sem a Infinity Ward confirmar nada, todas as informações vazadas devem ser lidas com um pé atrás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.