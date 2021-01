Primeira temporada de Call of Duty: Mobile em 2021 se chama New Order

A temporada 13 de Call of Duty: Mobile está perto de acabar e a Activision já começou a compartilhar novidades da primeira temporada de 2021. A primeira temporada de CODM se chamará New Order, segundo uma atualização recente.

A Activision decidiu reiniciar a contagem de temporadas de CoD: Mobile a partir desta, então a próxima temporada será a primeira, não a de número 14. Segundo a desenvolvedora, a mudança foi feita para que a contagem seja "fácil de entender".

O lançamento da temporada 1 está previsto para 26 de janeiro. Nos próximos dias, de acordo com a Activision, serão reveladas as novidades da temporada e prévias nas redes sociais.

Quais são as novidades da temporada 1 de Call of Duty: Mobile?

Até agora, foram confirmadas duas novas armas, um novo mapa e um modo para New Order.

As duas novas armas foram reveladas em prévias nesta semana. Com base nessas prévias, as armas parecem o rifle de rajada Famas e o rifle SKS. A Activision disse que o rifle de rajada ficará disponível no passe de batalha da primeira temporada. Já a outra arma poderá ser obtida em um desafio de temporada.

A Activision confirmou que um novo mapa será lançado em CODM. Provavelmente será Rebirth, um novo multijogador exclusivo de Call of Duty: Mobile. É um mapa de tamanho médio que se passa no distrito comercial de uma cidade abandonada. O mapa foi testado no servidor de testes público em dezembro de 2020.

O retorno do modo Attack of the Undead (Ataque dos Mortos-Vivos) foi confirmado pra a próxima temporada. Foram feitas, no entanto, algumas mudanças ao modo, que agora terá 20 jogadores. A Activision também confirmou que um modo battle royale será adicionado ao jogo. Isso será revelado ao longo dos próximos dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de janeiro.