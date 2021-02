Onde estão os zumbis em Call of Duty: Warzone?

"Hello darkness, my old friend."

Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War receberam suas atualizações da segunda temporada, introduzindo ajustes, mudanças e novo conteúdo para refrescar a experiência de jogo.

Black Ops Cold War também será gratuito até 4 de março para comemorar a chegada do novo modo Zumbis, Epidemia. Parece que o modo Zumbi não será o único lugar onde os jogadores terão a experiência de uma epidemia, já que os jogadores descobriram rastros de zumbis em Verdansk depois que a atualização foi ao ar.

Há um novo ponto de interesse (POI) localizado no meio do "Porto da cidade de Verdansk" e do "Complexo Prisional de Zordaya", também conhecido como Gulag. O nome do local é Naufrágio e é essencialmente um navio de carga que navegou em mar aberto em 1984 com preciosos saques. Devido às circunstâncias, o navio se perdeu no mar e nunca se ouviu falar dele até que se espatifou na costa de Verdansk.

Você encontrará os zumbis dentro do Naufrágio em Warzone.

Localização do Naufrágio / Vodianoy - Screengrab via Activision

O Naufrágio, Vodianoy, pode parecer pequeno no mapa, mas é um enorme navio de carga. Existem vários níveis, cada um preenchido com itens suficientes para os esquadrões. Se você assistiu ao trailer da segunda temporada, no entanto, seus olhos estarão naturalmente no prêmio.

Havia um baú trancado em destaque no trailer e você precisará obter o cartão de acesso amarelo no Vodianoy para destravá-lo. Os jogadores que já estiveram em bunkers estarão familiarizados com o processo. Ao contrário de outros objetivos que exigem um cartão-chave, não há nenhuma aleatoriedade envolvida no Naufrágio. Você precisará matar 40 zumbis para receber o cartão de acesso amarelo. Esses zumbis só surgem no navio, então você precisará entrar para começar seu progresso.

Onde encontrar o baú trancado no Naufrágio/ Voidanoy em Warzone

Depois de obter o cartão de acesso amarelo após matar 40 zumbis, você vai querer fazer o seu caminho para o deque destruído. Pegue as escadas que estão mais atrás na sala e continue andando até ver uma sala cheia de barris amarelos. Navegue até o canto esquerdo dessa sala e você deve notar uma porta lá. Entre por aquela porta e você verá a caixa amarela no final de um corredor.

Você poderá desbloqueá-lo com o cartão de acesso amarelo. Porém, qualquer um pode pegar o cartão de acesso amarelo assim que o desafio zumbi for ativado. Isso significa que um terceiro pode observá-lo de longe e tentar obter o cartão depois de todo o trabalho árduo. Considerando que o marco é novo, a maioria dos jogadores pousará lá. Isso aumentará a competição geral em torno do ponto de referência, o que significa que pode ser uma ideia decente visitá-lo primeiro no modo Saque.

O que há dentro do baú trancado no Naufrágio em Warzone?

Com base nas descobertas dos jogadores, parece que não há Easter Eggs escondidos dentro do baú trancado. O baú está cheio de itens valiosos, como armas lendárias e épicas. Se você está abrindo o baú no modo Saque, é provável que você também receba um punhado de dinheiro junto com um balão de depósito de dinheiro.

Os zumbis são exclusivos da área do Naufrágio por enquanto. Embora a Activision não tenha revelado mais detalhes sobre o evento Epidemia, o nome sugere que esses zumbis podem começar a aparecer em outras partes da ilha conforme a temporada avança.

Talvez os novos bunkers que também foram ao ar com a atualização possam estar armazenando informações sobre o mapa e o futuro do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.