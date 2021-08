Notas da atualização da 5ª temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War

A quinta temporada está aqui em Call of Duty: Black Ops Cold War e inclui uma grande quantidade de novos conteúdos para os jogadores de CoD cravarem seus dentes.

Tal como acontece com todas as atualizações sazonais anteriores de Black Ops Cold War, a atualização inclui novos mapas, armas, operadores e muito mais dentro do passe de batalha de 100 escalões desbloqueáveis. Até mesmo Hudson da campanha Black Ops está entrando no jogo.

A atualização apresenta mudanças radicais em fuzis de assalto e outras mudanças em vários outros, incluindo o XM4, QBZ-83, FFAR 1, Groza, Fara 83 e C58. Submetralhadoras como a KSP 45 e a LC10 também foram ajustadas e as pistolas de dupla empunhadura receberam um leve enfraquecimento.

Mas um dos novos atrativos principais verdadeiramente únicos na atualização é a inclusão de um novo modo chamado Agente Duplo, que é semelhante ao jogo muito popular Among Us.

No modo, 10 jogadores são atribuídos a uma das três funções: Agentes Duplos, O Investigador e Operadores. O trabalho do Agente Duplo é eliminar todos ou detonar explosivos com sucesso, o Investigador pode usar pistas para apontar os Agentes Duplos como Suspeitos, e os Operadores devem trabalhar juntos para identificar e matar os Agentes Duplos.

O modo parece explosivo e certamente será um bom momento para grandes grupos de amigos ou aqueles que estão dispostos a usar seus microfones no bate-papo do jogo e aproveitar totalmente o potencial do modo.

Você pode verificar a lista completa de notas da atualização abaixo e experimentar o conteúdo novo agora que ele já está no ar.

Global

Passe de Batalha

Quinta Temporada Novo Passe de Batalha com 100 escalões desbloqueáveis.

Operadores Kitsune Novo operador “Kitsune” disponível no nível 0 do passe de batalha da quinta temporada. Visual de operador “Kyubi” para Kitsune incluída na compra do pacote Passe de Batalha antes de 31 de agosto de 2021.

Armas EM2 Fuzil de assalto EM2 disponível gratuitamente no Nível 15 do Sistema de Passe de Batalha. TEC-9 TEC-9 SMT disponível gratuitamente no Nível 31 do Sistema de Passe de Batalha.

Faixas de Guerra Quatro faixas de música da Treyarch disponíveis para o Music Player nas faixas de guerra “World at War Mixtape” gratuitas no sistema Passe de Batalha: “Black Cats” “Dog Fire” “Hell’s Gate” “Wild Card”



Desafios de desbloqueio de armas

Bengala Nova arma corpo-a-corpo Bengala disponível por meio de desafio no jogo em Multijogador ou Zumbis, ou por meio da versão Projeto exclusiva na Loja no início da quinta temporada.

C58 Desbloqueie o Desafio disponível para o fuzil de assalto C58 em Multijogador e Zumbis.

MG 82 Desbloqueie o Desafio disponível para o MG 82 LMG em Multijogador e Zumbis.



Recursos

Rastreador de Desafios O menu de pausa agora exibe e rastreia os Desafios da Missão do Operador no Multijogador e Zumbis.



Missões de Operador

Novas missões do operador da quinta temporada disponíveis no Multijogador e Zumbis.

Desafios

Resolvido um problema em que os Desafios de Desbloqueio de Arma da temporada anterior podiam parar de progredir.

Resolvido um problema em que certas melhorias de campo hackeadas não contribuíam para os Desafios Sazonais.

Resolvido um problema em que os Desafios de armas desbloqueados anteriormente continuariam a ser exibidos na seção Desafios do Relatório Pós-missão.

Níveis de prestígio e recompensas

Adicionados quatro novos níveis de prestígio (20-23) e recompensas de prestígio: Nível 50: novo Prestígio, Emblema, Chave de Prestígio, Projeto de Arma e Pulo de Escalão do Passe de Batalha Nível 100: novo Prestígio, Emblema, Chave de Prestígio, e pulo de escalão do Passe de Batalha Nível 150: novo Prestígio, Emblema, Chave de Prestígio, e Pulo de Escalão do Passe de Batalha Nível 190: todos os Desafios disponíveis da Temporada Nível 200: novo Prestígio, Emblema, Chave de Prestígio, Pulo de Escalão do Passe de Batalha, Cartão de Visitas de Mestre de Prestígio Níveis 250–1,000: nova Chave de Prestígio a cada 50 níveis



Loja de Prestígio

Novo projeto de arma de pistola “Dream Crasher” adicionado à Loja de Prestígio.

Novos Cartões de Visitas Legados adicionados à Loja de Prestígio, incluindo o Cartão de Visita Animado Nível 50 da Black Ops 4.

Quartel

Adicionadas informações aos Cartões de Visita e Emblemas desbloqueados na seção Identidade do Jogador do Quartel que permite aos jogadores saber como o item foi desbloqueado.

Saguão Principal

Atualização do tema do saguão principal para a quinta temporada.

PC

Resolvido um problema em que os haptics do controle do PlayStation 5 não eram desabilitados ao definir Trigger Haptics como Desativado no PC.

Mudanças em Armas

O novo ajuste de armas da quinta temporada inclui mudanças para uma seleção de fuzis de assalto, SMTs e pistolas de dupla empunhadura. Começando com fuzis de assalto, reduzimos as penalidades de velocidade do projétil de conexão de supressor para todos os fuzis de assalto para melhor focar em seu potencial de dano a longas distâncias.

Fuzil de assalto (todos) Penalidade de velocidade de projétil reduzida no acessório do supressor de agência de -30% para -15%. Penalidade de velocidade de projétil reduzida no acessório do supressor de -15% para -8%.



O XM4 está recebendo vários novos ajustes para auxiliar no seu manuseio, bem como um acessório exclusivo. Como uma de nossas armas mais populares, o XM4 é muito utilizado por especialistas e jogadores menos experientes, portanto, fizemos alterações em acessórios específicos para atrair jogadores de todos os níveis de habilidade. Os jogadores podem querer experimentar novas combinações de acessórios após esta atualização para encontrar o ponto ideal que funcione para eles.

XM4 Aumento da Rapidez de Recarga de 2,6 s para 2,5 s. Aumento do bônus de Controle de Recuo Vertical no Compensador de Infantaria de + 12% para + 15%. Redução da penalidade do Controle de Recuo Horizontal no Compensador de Infantaria de -8% para -5%. Aumento da rapidez de recarga na Carregador Estilo Selva de + 20% para + 30%. Removida a penalidade de tempo de mira de 40 Prj Carregador Rápido. Munição extra reduzida de 40 Prj Carregador Rápido de +10 para +5. O acessório Salvo 50 Prj Carregador Rápido foi alterado para 45 Prj Carregador Rápido. Penalidade de tempo de mira reduzida em 45 Prj Carregador Rápido de -25% para -12%. Substituído SAS Carregador Clamp com exclusivo “B-Ops Mini Clamp”. Este acessório aumenta a Rapidez de Carregamento em 50%, melhora o Tempo de Mira em 10% e fornece um carregador inicial adicional, mas reduz a munição do carregador de 30 para 25.



Embora o QBZ-83 tenha um desempenho sólido, ele foi subutilizado em comparação com o resto de sua classe. Reduzimos seu recuo para ajudar mais jogadores a explorar esta arma, desenvolver uma sensação para ela e ter sucesso com ela no jogo.

QBZ-83 Recuo vertical reduzido em 10%.



Como o fuzil de assalto de disparo mais rápido, o FFAR 1 deve ser utilizado em um estilo de jogo mais agressivo e próximo. Para conseguir isso, demos à arma potencial de alto dano adicional em curto alcance, enquanto mantemos seus valores de dano originais para combate de médio a longo alcance. Tiro livre também foi melhorado para ajudar em encontros de curta distância. Como resultado, vários de seus acessórios Cano também foram ajustados. Essas mudanças permitem que um jogador habilidoso aproveite os recursos de curto alcance do FFAR 1 para um estilo de jogo mais versátil.

FFAR 1 Agora causa 30 de dano em 12,7 metros para dano maior em curto alcance. Aumentou a precisão do tiro livre em 14%. Redução da penalidade de correr para atirar no Tiger Team Spotlight de -10% para -5%. Redução da penalidade de Velocidade de Movimento de Mira no Cano Ranger de 21,2 ”de -20% para -5%. Bônus de alcance de dano efetivo reduzido no cano Pesado Reforçado de 19,5 ”de + 100% a + 40%. Bônus de alcance de dano efetivo reduzido no cano Força-Tarefa de 19,5 ” de + 50% para + 20%. Bônus de alcance de dano efetivo reduzido no cano derrubada de 20,3 ” de + 150% para + 80%.



Com o Groza, a velocidade de manuseio é fundamental. Fizeram melhorias visuais para ajudar os jogadores a tirar melhor proveito do manuseio rápido desta arma, bem como alterações nos acessórios para se adequar à personalidade única do Groza como um fuzil de assalto bullpup.

Groza Recuo vertical reduzido em 15%. Movimento reduzido da arma ao caminhar em mira. Movida a visão Iron Sights para mais longe da câmera do jogador. Aumento do bônus de controle de recuo horizontal em Empuhadura Spetsnaz de + 17% para + 25%. Aumento do bônus de Controle de Recuo Vertical na Empunhadura Spetsnaz de + 7% para + 15%. Aumento do bônus de tempo de mira na Empunhadura de Campo Spetsnaz de + 15% para + 30%. Mitigação de resistência a recuo reduzida na Empunhadura de Campo Spetsnaz de + 80% para + 70%. Aumento do bônus de tempo para correr e atirar no KGB Pad de + 30% para + 50%. Redução da penalidade de precisão do tiro livre no KGB Pad de -30% para -20%.



Combates de médio e longo alcance são fatores importantes para o FARA 83. Atualmente ostentando o melhor alcance de qualquer fuzil de assalto, bem como uma taxa de tiro rápida, esta arma requer consistência para o sucesso. Como tal, melhoramos o recuo e a visibilidade durante o disparo. Embora este fuzil de assalto tenha sido originalmente concebido para desempenhar um papel mais parecido com o de um atirador em mapas maiores, ele provou ser confiável na maioria dos modos de jogo. Desenvolver um senso de tiro controlado levará a ainda mais sucesso com esta arma.

FARA 83 Recuo inicial reduzido ao disparar a arma. Movida a visão Iron Sights para mais longe da câmera do jogador.



Embora o C58 seja uma arma poderosa em mãos capazes, algumas de suas características de manuseio criaram inicialmente uma alta barreira para a proficiência. Abordamos isso melhorando o recuo, a sensação e a visibilidade ao disparar a arma. O C58 não é recomendado para curta distância, mas com o gerenciamento de munição adequado, esta arma pode funcionar como um metralhadora leve com o manuseio de um fuzil de assalto.

C58 Sistema de recuo revisado. Melhor visibilidade da arma ao atirar inicialmente. Aumento do alcance de dano efetivo de 25,4 m para 30,48 m. Penalidade de alcance de dano efetivo reduzido no acessório do supressor de -15% a -8%.



Passando para as SMTs: o KSP 45 recentemente apresentou desempenho superior em distâncias que consideramos mais adequadas para outras armas. Fizemos pequenos ajustes em sua velocidade de disparo e alcance de dano efetivo para alterar a sensação da arma apenas o suficiente para que os jogadores focados não sintam muita diferença, mas outros não se sintam tão “sortudos” com esta arma.

KSP 45 Intervalo de dano efetivo reduzido de 25,4m a 22,86m. Redução de velocidade de rajada de 0,066 para 0,083.



Na história das armas de Black Ops Cold War, a LC10 é uma SMT criada por um fabricante de fuzis de precisão. A precisão, especificamente no alcance, faz parte de sua personalidade. A LC10 também apresenta pouquíssima queda de dano para criar um tempo muito consistente para matar a uma grande distância. Com o lançamento da quinta temporada, estamos fazendo pequenos ajustes para aumentar o nível de habilidade necessário para o sucesso.

LC10 Danos médios reduzidos de 50,8m a 45,72m. Aumento do recuo na primeira e na 12ª balas.



Pistolas duplas agora têm uma pequena penalidade na velocidade de movimento. Embora não ser capaz de mirar seja uma compensação considerável, a velocidade de movimento sempre foi um fator importante para o sucesso com armas de curto alcance. Reduzir a velocidade do movimento durante o empunhamento duplo cria mais riscos em relação ao alcance e ao posicionamento.

Pistolas (todas) Dupla Empunhadura Velocidade de movimento reduzida em 5%. Velocidade de metralhadora reduzida em 5%.



Multijogador

Mapas

Echelon (6v6) Novo mapa adicionado à rotação Multijogador nos modos 6v6.

Slums (6v6) Novo mapa adicionado à rotação Multijogador nos modos 6v6.

Showroom (2v2, 3v3) Novo mapa adicionado à rotação Multijogador nos modos Tiroteio e Enfrentamento.



Modos

Agente Duplo Novo modo adicionado ao Multijogador. Os Operadores e o Investigador devem encontrar pistas e eliminar todos os Agentes Duplos para vencer. Os Agentes Duplos devem eliminar todos os Operadores e o Investigador ou detonar todas as bombas para vencer.

Tiroteio Resolvido um problema em que a Vida podia ser exibida como 0 para todos os jogadores enquanto assistiam.

Localizar e Destruir Resolvido um problema em que o jogador não conseguia plantar a bomba de forma consistente.

Multi-Equipe: Eliminação O anfitrião do grupo agora pode trazer seu grupo de volta ao lobby se o time tiver sido eliminado da partida.



Série de Pontuação

Lança-chamas Nova Série de Pontuação disponível no Multijogador.



Desafios da temporada

20 novos Desafios de Temporada Multijogador disponíveis para serem revelados e desbloqueados com Cartão de Visita e recompensas de XP exclusivas.

Revele um novo desafio a cada 10 escalões da temporada. Complete todos os 20 Desafios da Temporada para desbloquear o Cartão de Visitas Animado do Mestre Multijogador da Quinta Temporada.

Veículos

Motocicleta Mecânica de empinar adicionado nos modos Armas Combinadas e Multi-Equipe.



Melhore Jogadas

Escurecer para preto antes das Melhores jogadas agora ocorrerem apenas nos modos Multi-Equipe.

Playlists em destaque

Agente Duplo [NOVO]

Echelon 24/7 [NOVO]

Showroom Tiroteio [NOVO]

NukeJacked 24/7

Tiroteio (agora inclui Showroom)

Enfrentamento 6v6 (agora inclui Showroom)

Apenas Fuzis de Precisão Moshpit

Jogos de equipe

Multi-equipe

Jogo da Liga

Interface

O mapa e o modo agora só serão mostrados quando todos os jogadores forem encontrados e o lobby estiver bloqueado. Nossa intenção é mostrar o mapa e o modo que você estará jogando e não fornecer esta informação antes para permitir a “compra do lobby.”

Zumbis

Vantagens

Percepção da Morte Nova vantagem atualizável agora disponível na máquina Der Wunderfizz em todos os mapas baseados em rodada e Epidemia. Inimigos obscurecidos são revelados. Atualização I – A taxa de atualização do minimapa foi aumentada. Atualização II – Os inimigos dão indicadores de perigo quando estão atrás do jogador. Atualização III – Ganhe 20% a mais espólios. Atualização IV – Aumenta o dano de penetração da armadura em 25%. Atualização V – baús próximos, recursos e itens descartados são revelados atrás de paredes.

Lápide Os jogadores agora sofrem 25% a menos de dano na forma de sombra. O custo foi removido do estoque de Tombstone.



Melhorias de Campo

Tempestade Tesla Nova atualização de campo agora disponível em todos os mapas baseados em rodada e Epidemia. Por 10 segundos, um raio se conecta a outros jogadores, atordoando e causando dano a inimigos normais. Atualização I – Dobra o dano causado aos inimigos atordoados por Tempestade Tesla. Atualização II – aumenta a duração para 15 segundos. Atualização III – Inimigos especiais podem ser atordoados e danificados por Tempestade Tesla. Atualização IV – Os jogadores que geram um campo ganham 25% de aumento na velocidade de movimento. Atualização V – Inimigos de elite podem ser atordoados e danificados por Tempestade Tesla.



Arma de Apoio

Lança-chamas Nova arma de suporte Lança-chamas disponível em todos os mapas baseados em rodada e Epidemia.



Epidemia

Regiões Região Collateral agora disponível.

Objetivos Objetivo Transportar adicionado.

Veículos Veículo Tanque adicionado a várias regiões.

Equipamento Pistola de Gancho adicionado como novo equipamento disponível na Mesa de Artesanato.

Inimigos Disciple adicionado a Epidemia. Resolvido um problema em que o efeito de fogo não estava sendo aplicado a inimigos especiais ao usar Explosão Napalm. Resolvido um problema em que o Mímico parecia ter duas cabeças sobrepostas.

Intel Nova história da quinta temporada da Intel adicionada ao longo do Epidemia.

Jogabilidade Helicóptero Omega adicionado.

Playlists Sem fim Experiência de Epidemia padrão com a opção de Warp ou Exfil em todas as regiões. 3 regiões Nova lista de reprodução adicionada. As duas primeiras regiões têm apenas a opção de Warp, enquanto a terceira região só terá a opção Exfil.



Mapas redondos

“Mauer Der Toten” Jogabilidade Adicionadas algumas surpresas ocultas. Missão principal Resolvido um problema em que o chefe poderia ficar preso quando os jogadores se movessem rapidamente para a próxima arena durante a luta do chefe da missão principal. Fechado um erro que permitia carregar e ativar infinitamente a Melhoria de Campo para o canister durante a Missão Principal. Arma de apoio Resolvido um problema em que a tela ficava muito escura durante o uso do Suporte para Mísseis de Cruzeiro, dificultando a mira. Estabilidade Correção de vários problemas de estabilidade relacionados ao Klaus, à missão principal e aos esconderijos de munição. PC Resolvido um problema em que os dials do cofre não eram legíveis ao jogar nas configurações de qualidade de textura Baixa ou Mais baixa no PC.

Em geral Reduzida a essência máxima para jogadores ressurgirem em mapas baseados em rodadas para 25.000. Isso agora terminará na Rodada 25 em vez da Rodada 50.



Dead Ops Arcade 3

Mapa de bônus Adicionado mapa bônus Ikari EggXit ao The Wild.



Chacina (PlayStation)

Mapas Echelon adicionado à rotação do mapa Chacina.

Intel Adicionada nova história Dark Aether da Intel para descobrir em Chacina.

Modos Mapas Chacina agora podem ser selecionados ao jogar em Local.



Desafios da Temporada

20 novos Desafios Sazonais Zumbis disponíveis para serem revelados e desbloqueados com Cartão de Visita e recompensas de XP exclusivas.

Revele um novo desafio a cada 10 níveis da temporada. Complete todos os 20 Desafios da Temporada para desbloquear o Cartão de Visita Animado do Mestre dos Zumbis da Quinta Temporada.

Projetos

Resolvido um problema em que a aplicação de um Projeto a uma arma que tinha sido Pack-a-Punched para Tier II ou III iria redefini-la para Pack-a-Punch Tier I.

Resolvido um problema em que os visuais de armas Projeto não eram retidas durante o warping para a próxima região em Epidemia.

Resolvido um problema em que os acessórios eram removidos das armas ao aplicar Projetos com Mule Kick.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de agosto.