CoD: Mobile indica novo mapa multijogador Satellite na 4ª temporada, que permite usar veículos

A Activision indicou um novo mapa chegando ao Call of Duty: Mobile na quarta temporada. Com base na imagem postada ontem à noite, parece que o mapa Satellite de Black Ops Cold War está chegando aos dispositivos móveis.

O Satellite foi incluído no teste público de CoD: Mobile no mês passado antes da terceira temporada. A Activision ocasionalmente lança versões de teste públicas para testar os próximos recursos do jogo. Os jogadores finalmente jogarão o mapa quando ele for lançado na quarta temporada.

🥵🔥 It's getting hotter!



🌵 Crash land on this desert oasis when #CODMobile Season 4 goes live! pic.twitter.com/pY5RXgHxdz — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) April 10, 2022

Satellite é diferente dos outros mapas multijogador em CoD: Mobile. Ele se tornará um dos maiores mapas em seu lançamento no jogo. O que realmente o diferencia, no entanto, é que os jogadores podem dirigir veículos no mapa, o que só pode ser feito em partidas de battle royale até agora.

Na versão de teste pública, havia três veículos no mapa: SUVs, motos e tanques. Os SUVs têm uma metralhadora instalada no topo e podem ser usados ​​para derrubar inimigos enquanto fazem rotações rápidas.

Além disso, o mapa está aberto de três lados e os jogadores podem passear pelo deserto. Se você for longe demais, no entanto, um aviso de três segundos aparecerá dizendo para você voltar para a área de jogo. Enquanto o mapa é realmente aberto em suas bordas, há um aglomerado de rochas no meio, que oferecem cobertura e tiroteios de curto alcance.

CoD: Mobile confirmou em seu teaser que o mapa será lançado quando a quarta temporada começar. Uma data exata de lançamento para a próxima temporada ainda não foi revelada, mas deve começar no final de abril ou início de maio. Mais detalhes devem ser revelados nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 10 de abril.