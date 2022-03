Atualização Pacific Season 2 Reloaded de Call of Duty: Warzone é gigante

As notas da atualização da segunda temporada Reloaded de Call of Duty: Warzone Pacific estão aqui e são uma leitura e tanto.

A enorme lista é abrangente, cobrindo tudo, desde correções de erros e alterações de armas até a atualização do mapa para Rebirth Island Reinforced. A atualização do meio da temporada foi lançada no Vanguard ontem, mas já pode ser pré-carregada para o Warzone.

📢 #Warzone Season Two Reloaded launches at 9AM PST ☣️🛡️



A new LTE – Rebirth Reinforced, Weapon Trade Stations, Deployable Buy Stations, new Modes, a new Weapon, new Operators, new Gameplay, and more!



The Patch Notes are available at: https://t.co/oX0RLkVUU1

Houve uma série de mudanças na qualidade de vida na atualização, com muitos pequenos ajustes, como adicionar a capacidade de os jogadores tirarem seus pára-quedas a qualquer momento antes de seus pés tocarem o chão, a capacidade de soltar máscaras de gás para companheiros de equipe e muito mais.

O novo conteúdo inclui uma melhoria de campo de Estação de Compra Implantável, uma estação de troca de armas que permitirá que os jogadores troquem itens no solo por uma variedade de itens e torres de comunicação, onde os jogadores podem gastar $1.500 para ativar um VANT estacionário.

Há também uma nova arma, a submetralhadora Armaguerra 43, que pode ser desbloqueada por meio de um desafio no jogo. É uma nova arma adicionada à já enorme lista de armas de Warzone, que também recebeu alguns fortalecimentos e ajustes substanciais na atualização.

A lista completa de notas pode ser lida na íntegra abaixo, e a atualização poderá ser jogada às 13h de hoje.

Em geral

Partidas privadas Rebirth Resurgence Várias correções e ajustes foram feitos para simular melhor a experiência encontrada nas Partidas Públicas. Rebirth Mini Royale Este modo foi desabilitado.

Armas de Vanguard agora têm animações de inspeção.

Jogabilidade

Novo

Estação de Compra Implantável Adicionada como espólio de chão lendária, a Estação de Compra Implantável é uma melhoria de campo que, assim que o marcador for implantado, chamará uma estação de compra para o local. A Estação de Compra Implantável tem o mesmo inventário que a Estação de Compra normal. A Estação de Compra Implantável aparecerá no Tac Map com seu próprio ícone exclusivo.



Ajustes

Máscara de Gás Os jogadores agora poderão soltar sua Máscara de Gás, seja para dar a um companheiro de esquadrão ou por escolha, através do menu suspenso do inventário.

Bolsas de Armadura Os jogadores podem coletar as Placas de Armadura em Bolsas de Armadura do espólio no chão, mesmo que estejam atualmente equipados com uma Bolsa de Armadura. As Bolsas de Armadura agora mostram quantas Placas de Armadura elas contêm.

Recuperação Enquanto estiverem caídos, os jogadores poderão controlar o estado em que serão auto-revividos para permitir que revivam deitados ou agachados.

Contratos Os contratos no mundo foram girados em um ângulo para facilitar a localização e o ping. Os contratos serão exibidos no Tac Map, mesmo quando um contrato existente estiver em andamento, para melhor permitir o planejamento tático avançado. Reequilibrada a distribuição de Contratos nos modos Battle Royale e Saque para favorecer melhor os contratos. “Most Wanted” foi removido da seleção de “Top Secret”.

Granadas de fumaça Melhorias foram feitas para distinguir melhor as diferenças visuais entre os marcadores de queda de carregamento, os novos marcadores de estação de compra implantáveis ​​e granadas de fumaça, quando vistos no mundo.

Pára-quedas Os jogadores agora podem cortar seus pára-quedas a qualquer momento antes de seus pés tocarem o chão. Foi feito um ajuste para aumentar ligeiramente a altura necessária para poder lançar um pára-quedas, a fim de reduzir os falsos positivos da abertura do pára-quedas ao pular em uma altura baixa e inclinada. Observação; uma correção de erro adicional está em desenvolvimento para corrigir certos comportamentos de pára-quedas do Operador que estão sendo inconsistentes no momento.

Evento Público Heavy Weapon Drop Os Heavy Weapon Drop tiveram seu saque padrão bastante fortalecido e agora incluem um VANT garantido e um item de saque lendário garantido.

Evento público Fire Sale O desconto Buy Station Fire Sale foi reduzido de 80% para 50% para VANTs.

Commendations A página de Commendations agora mostrará Commendations não conquistados para ajudar melhor os jogadores a coletar todos.



Ingredientes da Nova Rebirth Island

Estação de troca de armas Esse recurso permite que os jogadores troquem suas armas atualmente equipadas por ótimas mercadorias, como Bolsas de Armadura, Séries de Baixas, Cash e muito mais.



Aqui está uma lista completa de oportunidades da Estação de Trocas de Armas e suas respectivas recompensas:

Fire Sale Deal Aceita qualquer arma e dá grandes recompensas. Os jogadores só podem fazer isso 1 vez por estação de troca de armas. Arma de raridade lendária com 2 carregadores extras 1 Melhoria de Campo Lendário OU 1 Série de Baixa Lendária 1 Máscara de Gás OU Auto-Reviver OU Bolsa de Armadura OU Máscara de Gás Durável (% de queda muito baixa) 1 Equipamento Letal OU $ 500 OU $ 800 1 Equipamento Tático OU $ 500 OU $ 800

Arma de Raridade Lendária/Personalizada/Ultra/Heroica Arma de alta raridade com 2 carregadores extras Série de Baixa lendária 1 Melhoria de Campo Lendária OU Token de Especialista (% de queda muito baixa) $ 800 OU $ 1200 1 Equipamento Letal OU Equipamento Tático

Arma de Raridade Épica Arma incomum com 2 carregadores extras Auto-Reviver Bolsa de Armadura ou Série de Baixa Épica ou Melhoria de Campo Épica ou Melhoria de Campo Lendária (Baixa Drop %) $ 500 OU $ 800

Arma de Raridade Rara/Arma Corpo a Corpo Arma de Raridade Comum Máscara de gás Melhoria de Campo Rara OU Bolsa de Armadura OU Caixa de Munição (% de queda muito baixa)

Arma de Raridade Incomum Arma de Raridade Comum 1 Equipamento Letal 1 Equipamento Tático

Arma de Raridade Comum Outra arma de raridade comum aleatória

Torres de Comunicações Os jogadores podem gastar $ 1.500 (ou $ 5.000 em espólio) para ativar as torres de comunicação vermelhas no mapa para habilitar um VANT estacionário em sua localização.

Projetos e Itens Preparados Os jogadores podem encontrar Projetos icônicos e itens poderosos estrategicamente colocados no mapa.

Cofres Dourados e Segredos Esta nova versão de Rebirth Island contém muitos segredos e portas de bunker para serem localizadas e desbloqueadas.



Eventos

Rebirth Reinforced

Desafios da comunidade de Rebirth Todos os Operadores precisarão trabalhar juntos para completar quatro Desafios da Comunidade, que desbloquearão novos elementos de jogabilidade e fornecerão grandes quantidades de XP de Jogador: Os operadores devem obter um total de 20 bilhões de baixas combinadas na Rebirth Island para desbloquear a Estação de Trocas de Armas e ganhar 25 mil XP. Os operadores devem trocar 190 milhões de armas combinadas com a estação de troca de armas para desbloquear as torres de comunicação e ganhar 50 mil XP. Os operadores devem garantir 130 milhões de cargas úteis combinadas na Rebirth Island para desbloquear o Evento Público de Implantação de Caminhão Blindado e ganhar 75 mil XP. Os operadores devem reunir $ 40 trilhões em Blood Money na Rebirth Island para desbloquear o Golden Vault Mystery e ganhar 100 mil XP.

Desafios de participação Também temos quatro Desafios de Participação! Acabe com 3 inimigos em Resurgence Solos na Rebirth Island. Troque 30 Armas Lendárias com a Estação de Troca de Armas na Rebirth Island. Empurre ou pare o Payload por um total de 20 minutos na Rebirth Island. Junte $ 5 milhões em Blood Money na Rebirth Island.

Recompensas Sete recompensas cosméticas estarão disponíveis com este evento. Cada Desafio de Participação terá sua própria recompensa exclusiva. Ganhar 25 partidas de Resurgence desbloqueará outra recompensa. Há também 2 recompensas misteriosas para desbloquear decifrando segredos na ilha…



Modos

Novos modos

Rebirth Payload Uma variante 12 vs. 12, rápida e simplificada do Modo por tempo limitado com uma Payload para empurrar ou parar.

Rebirth Blood Money É hora dos fãs de Plunder entrarem na Rebirth Island para uma versão agitada de um modo favorito dos fãs.

Rebirth Resurgence Solos Cansado de levar todos os seus amigos à vitória em outros modos Resurgence? Agora você pode jogar solo. Em Resurgence Solos, você começa a partida com um Redeploy grátis. Ao morrer, este Redeploy será usado e exigirá que você permaneça vivo por um curto período de tempo para ganhar outro.



Ajustes de modo

Novos eventos públicos (Rebirth Island – Todos os modos) Implantação de caminhão blindado Rebirth Reinforced introduz o evento “Armored Truck Deployment” que lança veículos letais na Warzone. Eventos de Vanguard Rebirth agora também suporta os Eventos Públicos de Vanguard, como Weapon Drop, Cash Drop, and Restock. Juggernaut Armor Drops Esses drops serão muito raros, então não deixe de pegá-los

Rebirth Resurgence Após o feedback da comunidade, todos os jogadores começam com a mesma arma no ponto de surgimento e o ressurgimento e a arma mudará a cada círculo. Os jogadores irão aparecer com armas de Vanguard, Cold War e Modern Warfare. Adicionado um ícone para esclarecer quando a proteção de surgimento está ativa. Resurgence agora tem dublagens personalizadas. Rebalanceada a quantidade de tipos de contrato para tornar os contratos Top Secret e Supply Drop mais escassos O Free Loadout Drop agora cairá aproximadamente 50 metros mais perto de um esquadrão para melhorar a acessibilidade.

Battle Royale Depois de duas temporadas de Vanguard Royale na rotação regular da lista de reprodução e ouvindo seus comentários, estamos começando a mesclar as duas experiências de Battle Royale em uma. Ficamos muito felizes com a recepção ao Vanguard Royale e, como ouvimos, assistimos e gostamos de todas as conversas sobre os dois modos Battle Royale, agora é hora de tirar os melhores pedaços de cada um e criar a experiência Battle Royale definitiva, começando no lançamento e com mais atualizações acontecendo durante a temporada e as próximas temporadas.



Lançamento Jogabilidade A Vida padrão agora é de 150 (em vez de 100). Espólio Dead Silence permanecerá como espólio de chão lendário.

Temporada seguinte Contratos Todos os Contratos do Vanguard Royale serão integrados; “Big Game Bounty” “Top Secret” “Supply Drop”

Eventos públicos Todos os eventos públicos do Vanguard Royale serão integrados ao leque de eventos; Cash Drops Heavy Weapon Drops Resurgence Restock



Como sempre, continuaremos monitorando e ouvindo comentários, além de comunicar quaisquer experimentos que planejamos realizar durante a temporada para refinar ainda mais o Battle Royale.

Mapa

Ajustes em Rebirth Island

Atualizações gerais

Aumentamos a quantidade de itens em áreas menos visitadas para incentivar os jogadores a explorar a ilha.

Adicionamos muita cobertura em locais onde os jogadores geralmente são mortos para dar a eles a chance de revidar.

Novas características

Melhorias ambientais Um novo skybox – Ainda estamos entregando o céu brilhante e ensolarado da tarde que é amado pela comunidade, mas com algumas mudanças: Atualização drástica da orientação do sol para alterar as formas das sombras em todo o mapa e também adicionamos nuvens tempestuosas/dramáticas no horizonte. Nova iluminação e atmosfera – Dobramos o tratamento de cores brilhantes e vibrantes globalmente e também atualizamos a névoa atmosférica para combinar com a nova skybox. Nova sinalização e murais.

Os balões de reimplantação chegaram em Rebirth, mas com algumas reviravoltas; destruído por padrão, menos vida e entre 0-4 balões ativos ao mesmo tempo.

Remodelação do Gulag: A seção central do Gulag foi modificada para criar combates mais emocionantes.

Área de Segurança se torna Fortaleza

A Área de Segurança agora é conhecida como Fortaleza seguindo o projeto de reforço de Perseu. A Fortaleza apresenta duas novas estruturas, o prédio administrativo e o prédio do radar (substituindo a torre de comunicações). Espere encontrar muitos itens para combates corpo a corpo.

Imagem via Activision

Costa se torna Doca

A Costa anteriormente vazia agora se tornou Doca. Com um navio de carga ancorado agora presente, suba a bordo através do heliporto de concreto estendido e descubra o espólio dentro.

Imagem via Activision

Pátio da Prisão

O Pátio da Prisão foi parcialmente reforçado e os materiais de construção podem ser usados ​​como cobertura ou como plataformas para saltar sobre os passadiços das muralhas. A torre de água repintada com as bandeiras de Persus aparece ao longe.

Imagem via Activision

Barco ancorado na fábrica Nova 6

Um segundo navio de carga chegou à Fábrica Nova 6. Explore o navio em busca de itens e caixas de suprimentos, mas evite cair na água, pode ser perigoso!

IU/UX

Todas as plataformas

Um cartão de visita da bandeira ucraniana foi adicionado ao Warzone e ao Modern Warfare. Este Cartão de Visita GRATUITO está agora em seu inventário. Equipe na guia Quartel, em Personalização.

A velocidade de rolagem do mouse na Loja foi reduzida para uma navegação mais confortável.

Navegação do gamepad aprimorada no menu Opções em guias que contêm subguias.

Navegação aprimorada do mouse e do teclado no menu Mastery Challenges.

Os jogadores agora podem equipar seus emblemas de clã de Vanguard e recompensas de moldura de cartão de visita.

Somente PC

Os jogadores agora poderão ver a narrativa do mundo mostrada na nova tela de front-end que anteriormente era exclusiva apenas para jogadores de console.

O pop-up “Update Requires Restart” agora reiniciará seu cliente automaticamente após 5 segundos.

Adicionado um botão para Sair do Grupo de Esquadrão na guia Jogar quando estiver em um Grupo.

O Multiplicador de Sensibilidade do Avião foi dividido em: Multiplicador de Sensibilidade do Helicóptero que se aplica apenas ao Helicóptero. Multiplicador de Sensibilidade Básica do Avião que se aplica apenas aos aviões Bombardeiro e Caça com Controles Avançados desativados. Multiplicador de Sensibilidade Avançada do Avião que se aplica apenas ao Caça com Controles Avançados ativados.



Correções de erros

Corrigido um problema em que o Projeto “FerroFluid” não podia ser equipado no jogo.

Corrigido um problema em que os pings pareciam inconsistentes em torno da reimplantação de balões.

Corrigido um problema em que a skin “Cloaked for Combat” de Polina aparecia com o modelo de cabeça incorreto.

Corrigido um problema em que o Projeto “Armored Strength” não conseguia equipar o acessório 9mm 60 Round Drums.

Corrigido um problema em que o desafio da segunda temporada “Obter baixas duplas com pistola” não era rastreado.

Corrigido um problema em que a Estação de Descontaminação Portátil quebrava após ser colocada quando o círculo se fechava.

Corrigido um problema em que os usuários do Xbox com seus privilégios de multijogador definidos como Bloquear podem participar do grupo de outro jogador.

Corrigido um problema em que a melhoria de campo de cobertura implantável podia ser usada para acessar áreas fora do mapa.

Corrigido um erro que estava fazendo com que o Inventário Rápido não exibisse o item selecionado com destaque como pretendido.

Problemas conhecidos

Para obter uma lista de problemas conhecidos de #Warzone, confira o Trello dedicado.

Armas

Novas armas

Imagem via Activision

Armaguerra 43 (VG) SMT de alta cadência de disparos. Eficaz em trocas de curto a médio alcance.



Ajustes de armas

Fuzil de Assalto

Vargo 52 (BOCW) Dano Máximo reduzido de 28 para 27 Dano mínimo reduzido de 24 para 23 Multiplicador de dano no pescoço aumentado de 1,2 para 1,3



“O Vargo 52 (BOCW) é uma nova adição poderosa à categoria Fuzil de Assalto e estava superando onde queríamos. Esperamos que a arma ainda se destaque dentro de seu alcance de dano e ficaremos de olho nela no futuro.”

Volkssturmgewehr (VG) Tiro de arma ajustado



“O Volkssturmgewehr (VG) tendia a desviar para a direita durante o disparo, o que poderia distrair ou obstruir a visão quando mais importava. Essa mudança silencia considera o movimento da arma.”

Fuzil de Atirador

G-43 (VG) Velocidade de projétil aumentou 13,8%

M1 Garand (VG) Velocidade de projétil aumentou 14,3% A velocidade de movimento da mira aumentou de 0,86 para 1 O tempo de interrupção da mira aumentou de 300ms para 250ms



“Tempo de interrupção da mira é o ponto na animação da mira onde pode ser interrompido por outras ações. Essa mudança fará com que seu manuseio pareça mais leve e responsivo.”

SVT-40 (VG) Velocidade do projétil aumentado em 16%



“Fuzil de Atirador de Vanguard estava atrasado quando se olhava a velocidade. Esses ajustes destinam-se a torná-los muito mais confiáveis ​​em suas faixas ideais.”

Corpo a corpo

A maioria das armas corpo a corpo agora executa um finalizador corpo a corpo em um segundo ataque consecutivo.

“Essa mudança é significativa, pois as armas corpo a corpo causam 135 de dano, que, se não for alterado, exigiria consistentemente 3 acertos para matar com o aumento da saúde base.”

Escopeta

Dano da Escopeta de Vanguard aumentado em 10%.

Einhorn rotativo (VG) Capacidade do compartimento aumentada de 5 para 6



Fuzil de Precisão

3-Line Rifle (VG) [Somente controle] Assistência de mira ativado quando não está com a mira ativa

Type 99 (VG) [Somente controle] Assistência de mira ativado quando não está com a mira ativada



Submetralhadoras

Ste (VG) 7.62 Capacidade de Gorenko aumentada de 32 para 36 .45 ACP Round Fast Mags Capacidade aumentada de 28 para 32 9mm Mags Capacidade aumentada de 20 para 28



“No papel, o Sten (VG) tem uma linha de estatísticas incrivelmente atraente. Na realidade, sofria demais com suas limitadas capacidades de carregador, o que o impedia de atingir o escalão superior das metralhadoras. Um aumento moderado no tamanho do carregador fará do Sten (VG) uma opção mais competitiva para aqueles que preferem estilos de jogo altamente móveis.”

Welgun (VG) A taxa de disparo diminuiu 2,2% O recuo aumentou ligeiramente



Munição

Munição

Hollow Point Alcance de dano agora reduzido em 20%



“Hollow Point foi fortemente apoiado por Submetralhadoras e com razão. Sua penalidade de alcance de dano anterior raramente afetaria as distâncias de trocas mais comuns. Esse ajuste na munição resulta em uma ferramenta poderosa, basta chegar um pouco mais perto.”



“Nosso objetivo contínuo com munição é fornecer opções e nos afastar de uma escolha singular que seja ‘boa para qualquer ocasião’”.

Acoplamento

3-Line Rifle (VG) 500mm MN personalizado A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido

Kar98k (VG) VDD 660mm 05HE A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido

Tipo 100 (VG) Warubachi 134mm Rápido Recuo visual diminuído

Type 99 (VG) Atirador Shiraishi 712mm A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido

Welgun (VG) 320mm SA blindado O controle de recuo diminuiu de 36% para 15%



Carregador

Einhorn rotativo (VG) 16 Gauge 12 Round Cylinder A capacidade do compartimento aumentou de 7 para 12 A velocidade de recarga aumentou ligeiramente Birdshot 6 Round Cylinder A velocidade de recarga aumentou ligeiramente

Welgun (VG) .45 48 Round Mags Recuo visual diminuído 7.62 Gorenko 40 Round Mags A taxa de incêndio aumentou de 11% para 12% Dano Máximo reduzido de 30 para 29 Dano Médio reduzido de 26 para 25 Dano mínimo reduzido de 21 para 20 O controle de recuo diminuiu de 22% para 16%



“O Gorenko 40 Round Mags estava simplesmente fornecendo muito valor e estava pedindo um ajuste. Isso ainda deixa o Welgun em uma posição muito forte, apesar da mudança para este carregador em particular.”

Vantagem

DP27 (VG) Hardscope Controle de recuo diminuído



Alça

Fuzil de precisão Airborne Elastic Wrap (BOCW) A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido Dropshot Wrap (BOCW) A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido Fita de Campo (BOCW) A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido SASR Jungle Grip (BOCW) A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido Polymer Grip (VG) A Resistência ao Flinch agora reduz corretamente o tom da câmera quando atingido



Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 23 de março.