King Kong e Godzilla podem estar a caminho de Call of Duty: Warzone, segundo vazamentos do escritor Tom Henderson, fonte já conhecida de vazamentos do tipo.

Isso foi divulgado quando um usuário do Twitter, que já excluiu seu perfil, publicou várias artes conceituais. Henderson verificou algumas delas com suas fontes, incluindo as de Kong e Godzilla em Warzone.

Uma das imagens “mostrava King Kong jogando um avião da Segunda Guerra pelo céu enquanto soldados miravam fuzis nele de longe” e outra mostrava “Godzilla destruindo tropas abaixo dele com um raio azul reluzente”, segundo Henderson.

A ideia de Godzilla e Kong se enfrentarem em Caldera lembra um evento de 2019 de Fortnite, em que um mecanoide gigante e um monstro se enfrentaram diante dos jogadores. Foi um espetáculo para todos os jogadores e pode ser que a Activision esteja pensando em fazer algo parecido com Godzilla e Kong.

Henderson ainda questiona se esse tipo de evento é possível na versão atual de Warzone ou se os planos da Activision para eventos mundiais como os de Fortnite precisa esperar a nova versão do jogo, chamada de Warzone 2 por enquanto, que deve sair neste ano com o próximo título da franquia CoD.

Warzone já fez parcerias com outras diversas propriedades de Hollywood, como Pânico, Duro de Matar, Rambo e Donnie Darko, não é completamente impossível que esse tipo de evento aconteça.

Como ainda é apenas uma arte conceitual, pode não dar em nada. Mas, se for real, é um indicativo de que, no mínimo, uma colaboração com os monstros da Universal passou por discussões internas na Activision.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.