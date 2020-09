VIVER. MORRER. VIVER. volta a Apex Legends na Soirée de Setembro

O último modo da Soirée de Setembro de Apex Legends está no ar. Você já pode aproveitar VIVER. MORRER. VIVER., um modo por tempo limitado que muda o funcionamento dos ressurgimentos, até 6 de outubro.

No modo por tempo limitado, os jogadores eliminados ressurgem automaticamente ao lado de seus aliados no fim de cada rodada, desde que haja ao menos um membro vivo em seu time. Fugir do círculo, ou até, em certas situações, fugir em direção ao círculo, pode fazer a diferença entre ter o esquadrão completo ou não.

O retorno de VIVER. MORRER. VIVER. faz parte da Soirée de Setembro, uma rotação de modos por tempo limitado que dura quatro semanas e traz novos modos todas as terças-feiras. É uma festa parecida com a Grande Soirée, que aconteceu no início do ano e trazia um novo modo por tempo limitado a cada dois dias.

A Soirée de Setembro trouxe quatro modos por tempo limitado de volta a Apex: Desfiladeiro do Rei noturno, Armados e Perigosos, Grande dia do CARA e VIVER. MORRER. VIVER. Um novo modo é lançado a cada semana.

O primeiro modo da Soirée foi o Grande dia do CARA, mas a Respawn precisou tirá-lo do ar em pouco tempo devido a um erro que fazia o servidor cair.

O modo por tempo limitado foi substituído pelo Desfiladeiro do Rei noturno, uma versão noturna do Desfiladeiro do Rei da primeira temporada, com direito a Cidade Caveira, Cúpula do Trovão e Eletroímã, que foram removidos na atualização da quinta temporada.

A Soirée também trouxe de volta o modo Armados e Perigosos, que só permite o uso de espingardas e fuzis de precisão. Como aconteceu com o Grande dia do CARA, a Respawn encontrou alguns problemas com o modo por tempo limitado, como o fato de alguns jogadores terem encontrado a submetralhadora Volt nos espólios do mapa, mas corrigiu os erros dois dias depois.

O Grande dia do CARA voltou a Apex na semana passada, quando a Respawn resolveu os problemas relacionados ao servidor. Nesse modo por tempo limitado, você só pode escolher seu personagem entre os bonecos de treinamento, e todos eles têm as mesmas habilidades: uma passiva, uma tática que gera espólios aleatórios e uma suprema que tem três efeitos diferentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 29 de setembro.