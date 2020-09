Soirée de Setembro de Apex Legends começa hoje e terá um modo por tempo limitado diferente por semana

Apex Legends resolveu comemorar sua sexta temporada com um evento de gala. A Soirée de Setembro começou hoje e trará um novo modo por tempo limitado a cada semana, além do retorno dos cosméticos inspirados na década de 1920.

Os modos por tempo limitado mudam toda terça-feira, começando hoje com o Grande dia do CARA. O último modo por tempo limitado do evento começa em 29 de setembro, então parece que as comemorações vão durar 4 semanas.

Let's get this party started—the September Soiree has begun! 🎉



Now through October 5, we're bringing back a different LTM each week starting today with DUMMIE's Big Day. pic.twitter.com/31rlC0IdHX — Apex Legends (@PlayApex) September 8, 2020

Para garantir que todos estão seguindo o código de vestimenta, os trajes exclusivos da Grande Soirée estarão de volta à loja de Apex. Inspirados no movimento Art Déco, eles ficam na loja entre 15 e 22 de setembro, e estarão com desconto durante esse período. Se você quiser testar a sorte, também pode comprar alguns Pacotes Apex na loja.

A Soirée de Setembro é uma retomada do evento Grande Soirée, inspirado na década de 1920, que aconteceu em janeiro. Por duas semanas, os novos modos por tempo limitado ficavam no ar por dois dias, incluindo o retorno de modos já conhecidos, como o Armados e Perigosos, e alguns novos.

O evento começa hoje com o modo por tempo limitado Grande dia do CARA, que não deixa que os jogadores escolham suas lendas. Em vez delas, cada esquadrão é formado por três CARAs, como os bonecos de treinamento, e todos os jogadores têm as mesmas habilidades predefinidas.

Durante a Grande Soirée, as habilidades eram escolhidas aleatoriamente entre inúmeras possíveis. A suprema do evento atual, com o nome apropriado de Botão de Pânico, é a mesma do evento de janeiro e pode ter um entre três efeitos: cura em área, obter um saque ou lançar hologramas. O último efeito acabou evoluindo para a suprema de Mirage na quinta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 08 de setembro.