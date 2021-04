Valkyrie oferece uma mudança de ritmo para Apex Legends, chegando em Legado com rancor

Os desenvolvedores da Respawn discutiram a história, o kit e as potenciais contra jogadas de Valquíria.

A história de Kairi Imahara tem bastante trajetória. Como filha de Viper, membro de um grupo de mercenários de elite chamado Apex Predators, ela sempre teve muito que viver. Essa narrativa ficou mais sombria quando seu pai morreu para o protagonista Jack Cooper de Titanfall 2 durante a Guerra da Fronteira.

A ousada lenda buscou vingança contra Kuben Blisk, o líder dos Apex Predators, a quem ela culpou pela morte de seu pai. "Talvez ele tenha ido embora por minha causa, mas morreu por sua causa", disse ela a Blisk no recente curta-metragem Histórias das Terras Ermas. O ex-mercenário ofereceu a ela a chance de se vingar. Em vez disso, ela decidiu competir nos Jogos Apex sob o codinome "Valkyrie", um nome que Blisk (e provavelmente as outras lendas) "viverá para lembrar".

Agora, a lenda cheia de mísseis e jetpack procura forjar seu próprio legado. E como uma filha órfã por causa da guerra, ela tem muita motivação.

Valk entra em Apex Legends com uma história trágica, um rancor guardado e a habilidade única de ligar uma jetpack e alcançar alturas que a maioria dos personagens só pode sonhar. Ao projetá-la, os desenvolvedores da Respawn queriam capturar a diversão de voar e causar estragos. Mas eles não puderam fazer isso com Viper porque ele está "morto, mortinho da silva", de acordo com a redatora sênior Ashley Reed. Isso levou a um "pensamento interessante".

"E se ele tivesse um filho que você acabou de deixar órfão?" Reed disse ao Dot Esports. "E se aquela criança fosse realmente muito interessante? Então nos divertimos muito pensando em como você pega essa inspiração e a traduz em algo inovador."

E essa inspiração definitivamente se mostra nas habilidades de Valk. Ela usa parte do Titã de seu pai para disparar mísseis e dominar os céus, ganhando excelentes pontos de vantagem e informações sobre os esquadrões adversários. Embora sua narrativa seja complexa e profunda, sua jogabilidade "sempre foi gravada na pedra", disse o designer de jogos Daniel Klein à Dot Esports. Valk voaria em um jetpack e teria uma Suprema que a deixaria em uma "longa jornada".

Vender esse conceito para os fãs não deve ser difícil, especialmente com "jetpacks" sendo o "argumento de venda de uma única palavra" perfeito, de acordo com Klein. A parte mais difícil do kit de Valk era fazer com que fosse justo jogar contra uma ameaça voadora que lança mísseis contra você dos céus. E, assim como qualquer lenda em desenvolvimento, suas primeiras iterações testaram esses limites.

“Definitivamente havia iterações em que seu jetpack era incrivelmente rápido e ninguém conseguia atirar nela do céu”, disse Klein. "Ela tem uma coisa muito sutil agora em que se você soltar o jetpack no ar e depois voltar a engatá-la, ela obtém uma pequena explosão de velocidade. E isso é muito bom para que você possa se mover um pouco imprevisivelmente e evitar as pessoas. Isso costumava ser ajustado 10 vezes mais forte e era simplesmente impossível acertar qualquer jogador da Valkyrie."

Screengrab via Respawn Enterainment

Além de diminuir sua velocidade de viagem, a Respawn adicionou algumas limitações de equilíbrio para garantir que jogar contra Valkyrie pareça justo. A nova lenda não pode usar armas ou granadas enquanto seu jetpack estiver ativo, por exemplo. Em vez disso, os jogadores terão que desligar os Jatos VTOL e esperar por um breve atraso antes de sacar uma arma (embora você possa usar sua tática enquanto faz o jetpack).

O design inicial de Valk também tornou seu jetpack uma habilidade tática, algo que os desenvolvedores pensaram que seria uma "maneira natural" de limitar seu poder, de acordo com o designer de jogos Carlos Pineda. Mas usar todas as suas habilidades em conjunto não funcionou direito. Tornar o jetpack uma passiva permite que os jogadores forneçam combinações mais fluidas.

Screengrab via Respawn Entertainment

Quanto a quem nos Jogos Apex pode se opor a Valkyrie, Klein não "acha que faz muito sentido falar sobre" isso.

"Os personagens têm uma parte muito pequena do orçamento de energia em Apex, onde tudo gira em torno de armas", disse ele. "Existem interações que são interessantes, como o silêncio [de Revenant] que desligará o jetpack ... mas o que realmente importa é onde ela manda bem."

Klein citou Fragmento em Confins do Mundo como o local ideal para Valk, permitindo que ela ganhasse grandes pontos de vista em qualquer um de seus edifícios altos. E combatê-la simplesmente se resume a quão bom é o tiro que você tem e que arma está usando. Os jogadores que podem rastrear um alvo em movimento com uma R-301, por exemplo, podem ter grande sucesso em pegá-lo no ar.

Imagem via Respawn Entertainment

Valkyrie deve introduzir ainda mais variedade no meta de Apex, forçando os jogadores a planejar e criar estratégias de forma diferente do que nunca. Cada telhado é agora um risco potencial e os inimigos terão que olhar para o solo e para o céu ao se aproximarem dos tiros. Embora existam muitas ferramentas para garantir que Valk tenha uma jogabilidade justa, a diversidade que ela traz para o Battle Royale deve ser divertida e emocionante.

A nona temporada de Apex, Legado, começa em 4 de maio, apresentando Valk, um novo passe de batalha, modo Arenas e mudanças de mapa para Olympus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de abril.