Tudo o que sabemos sobre Fuse do Apex Legends

A próxima temporada de Apex Legends está surgindo no horizonte, e está trazendo a próxima lenda, Fuse, um especialista em explosivos de Salvo. Seu passado complicado inclui passagens como um atirador e como o campeão dos campos de luta subterrâneos Salvonianos, e ele encontrará o maior desafio nos Jogos Apex.

A Respawn não revelou muito sobre Fuse por enquanto, mas o último episódio de Histórias das Terras Ermas de Apex revelou alguns detalhes sobre sua história e seu planeta natal, incluindo seu passado.

História

O episódio de Fuse de Histórias das Terras Ermas começou com Fuse e sua amiga de infância Mags tropeçando em uma granada de ouro que pertencia aos lutadores pela liberdade salvonianos. Mags chamou os rebeldes de “verdadeiros durões de Salvo” que “lutaram por nossa liberdade” contra o Sindicato, uma indicação clara de sua postura política.

Fuse e Mags se envolvem com algumas atividades duvidosas à medida que crescem: avançar contra soldados armados, desarmar uma bomba e tentar roubar um cinto de campeonato equipado com um alarme. A amizade deles parecia polvilhada com uma pitada de rivalidade, já que eles parecem tentar se superar (ou pregar peças) um ao outro, e passar adiante a granada de ouro sempre que o fazem.

Fuse decidiu se juntar ao Bonecage, a visão de Salvo no Thunderdome, e fez seu caminho para se tornar o campeão. Uma oportunidade para mais competição surgiu quando o senhor da guerra salvoniano aceitou se tornar parte do Sindicato, para grande consternação de Mags. A notícia foi agravada pela revelação de Fuse de que ele se juntaria aos (dirigidos pelo sindicato) Jogos Apex.

Mags confrontou Fuse sobre sua decisão e, após alguma discussão, com raiva jogou a granada de ouro nele, sem o pino. A explosão arranca seu braço direito e ele se afasta para os Jogos Apex.

O curta animado deu um rápido resumo sobre a história e o histórico de Fuse, mas até agora, Respawn não revelou muito sobre sua jogabilidade. Um dos teasers mais recentes, no entanto, pode lançar mais luz sobre seu kit.

Habilidades

As bombas começaram a cair na arena no início desta semana, e não como parte das supremas de Gibraltar ou Bangalore. As bombas estavam no chão pelo caminho e atirar nelas provoca uma explosão de fogo. A adição deles ao jogo não era uma parte normal do battle royale, pelo menos não por enquanto, mas era provavelmente uma amostra das habilidades de Fuse.

A arte promocional mostra Fuse disparando projéteis de morteiro que têm uma semelhança incrível com as bombas incendiárias no teaser. O lançador de morteiro provavelmente seria sua suprema, semelhante a como Rampart usa Sheila nos Jogos.

Não seria a primeira vez que a Respawn revela a habilidade de uma lenda antes de sua chegada nos Jogos Apex: a preparação para a temporada sete incluiu um gostinho da tática de Horizon, os elevadores de gravidade, espalhados pelas arenas nos Jogos Apex.

Fuse levará o Mayhem para a Apex Legends em 2 de fevereiro, quando a oitava temporada for lançada oficialmente, junto com o novo fuzil repetidor 30-30 e um Desfiladeiro do Rei “destruído”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de janeiro.