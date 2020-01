Respawn recompensará fãs leais de Apex Legends com um amuleto de arma, emblemas e XP extra para a temporada 4

O Respawn está comemorando o aniversário de um ano de Apex Legends com uma nova temporada, campeão, arma e, mais importante, recompensas para os jogadores.

Os jogadores que fizerem login na primeira semana da quarta temporada, de 4 a 11 de fevereiro, receberão os generosos presentes de aniversário. Os fãs de Apex podem esperar um amuleto de arma, um novo emblema e um pouco de experiência extra.

Aqui estão todas as recompensas de login que jogadores receberão.

Amuleto de Origami Voador

Imagem via Respawn Entertainment

Mantendo a tradição com os presentes de papel comumente distribuídos para aniversário de casamento de um ano, a Respawn premiará os jogadores com um amuleto de arma de Origami vermelho.

Insígnia de Lealdade do Ano 1

Imagem via Respawn Entertainment

Os jogadores receberão um dos três emblemas de lealdade, dependendo de “quando você saltou pela primeira vez da nave de transporte”, de acordo com o site da EA. Aqueles que jogaram o battle royale por mais tempo terão um bolo de aniversário coberto com velas Apex brilhantes.

10 mil de EXP na primeira partida do dia

Os fãs de Apex receberão 10.000 XP em sua primeira partida do dia entre 4 e 11 de fevereiro. Isso definitivamente ajudará os jogadores a dar um salto inicial na quarta temporada e, potencialmente, fornecer um caminho mais rápido para as recompensas do Passe de Batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de janeiro.