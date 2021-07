Respawn está ‘trabalhando para resolver falhas de rede’ no Apex em todas as regiões

A Respawn está cuidando das falhas de rede que afetam o Apex Legends, de acordo com um tweet oficial. Os desenvolvedores estão “vendo melhorias” nos servidores, mas continuarão a analisar o problema.

O Downdetector, um site que coleta relatórios de usuários sobre interrupções no serviço, indicou um aumento significativo nas interrupções no início desta manhã. A página não oficial Apex Legends Status relatou uma explosão semelhante de ocorrências. Os problemas parecem estar diminuindo, de acordo com os dois sites, mas ainda não desapareceram completamente.

We’re working to address network outages affecting @playapex across all regions.



We’ll post updates here as we learn more and make progress toward a fix. — Respawn (@Respawn) July 10, 2021

O Apex experimentou outra interrupção do servidor no início desta semana. A Respawn reconheceu um problema que impedia os jogadores de se conectarem aos lobbies e implantou uma atualização de servidor para lidar com as interrupções. A equipe viu “melhorias significativas” após a correção, mas provavelmente implantaria outra atualização para “limpar algumas pontas soltas”.

As interrupções vêm na reta final do evento Gênesis, que reintroduziu as primeiras versões de Desfiladeiro do Rei e Confins do Mundo na rotação. Os jogadores podem pousar em Cascades intactas ou no Relay, ou pegar o trem e revisitar o Depósito de Combustível até 13 de julho. Apesar dos problemas de conectividade, no entanto, é improvável que a Respawn estenda o evento além de seu prazo para compensar o tempo perdido já que os desenvolvedores já têm algo agendado para a próxima semana.

O evento Thrillseekers começa em 13 de julho, a mesma data do fim do Gênesis, para trazer um novo mapa de Arenas chamado Overflow e um novo conjunto de cosméticos, bem como três novas faixas de recompensa semanais para o evento, cada uma com seu próprio conjunto de prêmios.

Atualização de 11 de julho às 12h36: A Respawn lançou uma atualização ontem que “parece ter resolvido as falhas de rede”, de acordo com um tweet oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 10 de julho.