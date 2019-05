Renda de Apex Legends cai drasticamente pelo segundo mês seguido

Já faz quase quatro meses do lançamento do battle royale da Respawn Entertainment, o sucesso Apex Legends. No lançamento, o jogo gratuito quebrou muitos recordes e parecia que seria o próximo battle royale a dominar a cena.

Infelizmente, parece que o fogo do lançamento de Apex está apagando: a renda do jogo despencou pelo segundo mês seguido, segundo estatísticas do site SuperData Research.

Apex Legends gerou 24 milhões de dólares em abril de 2019, o que pode parecer muito para alguns. Mas é só aproximadamente 15% do que Apex gerou no mês de lançamento. Mesmo que os números que o jogo teve em fevereiro fossem insustentáveis, a queda abrupta e drástica mostra que Apex não conseguiu acompanhar a expectativa imensa.

Desde o explosivo mês de lançamento, parece que a Respawn não conseguiu satisfazer os jogadores. Vários erros e problemas estragaram o que começou como um jogo redondinho, e hackers continuaram a atacar muitos jogadores.

Outra grande reclamação do jogo até o momento é a falta de conteúdo de qualidade. A aguardada primeira temporada de Apex incluía um Passe de Batalha decepcionante e uma nova Lenda. Não havia novas armas ou mapas, reclamação constante dos fãs.

Sabemos que a vida útil de um battle royale pode ser curta, mas o declínio de Apex Legends tem sido surpreendente. A Respawn pode, porém, trazer os jogadores de volta com a temporada 2, que começa em algum momento de junho.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 21 de maio.