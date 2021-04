O novo teaser de Apex Legends contém referências a Titanfall e possivelmente a Confins do Mundo

Os teasers para o próximo personagem em Apex Legends começaram, desta vez, com uma pequena ajuda de Titanfall. Uma nova imagem oficial compartilha um retorno à franquia, bem como algumas referências claras ao mangá de nosso tempo e um possível sinal de Confins do Mundo.

A Respawn postou uma imagem de um quarto em uma nave espacial hoje, semelhante à imagem do quarto de Wattson em um teaser anterior. A mesa bagunçada revela uma série de itens e pistas que levam os fãs a toda a Fronteira.

Angel City

A figura na mesa é uma cópia carbono da estátua no mapa de Angel City em Titanfall 2, que presumivelmente dá seu nome à cidade. Pode ser uma dica para o passado da lenda, mas também é uma referência de Titanfall. E há muitas delas ocultas na imagem.

Screengrab via Respawn Entertainment, u / Digiorno-Diovanna

Apex Predators e Vinson Dynamics

Uma nota na mesa contém outra referência de Titanfall. O papel mostra uma lista de iniciais riscadas que se alinham com os Apex Predators, uma facção mercenária em Titanfall 2. Kuben Blisk, Slone, Richter, Viper, Kane e Ash fazem uma aparição indireta, mas apenas um deles não está riscado.

As iniciais da maioria dos Apex Predators estão riscadas na página, incluindo o primeiro nome de Blisk. Também não está claro por que seu nome foi riscado. O resto dos Predators morreram durante Titanfall 2, mas Blisk escapou durante os eventos do jogo e está claramente vivo quase 20 anos depois.

A única letra que não está riscada é A, seguida por um ponto de interrogação. Parece ser um sinal de Ash, especialmente com a menção de "Vinson" abaixo. A palavra se refere à Vinson Dynamics, uma empresa do jogo que reconstruiu Ash após sua destruição em Titanfall 2.

As possíveis conexões da lenda com Branthium e Vinson Dynamics significam que a Respawn pode mudar o foco da história de volta para Ash ou Blisk e trazer mais conteúdo do universo Titanfall.

Confins do Mundo e Branthium

O mapa na mesa, no entanto, pode apontar para algum lugar muito mais próximo do que Angel City: Confins do Mundo, a segunda arena de Apex. Uma das partes do mapa poderia se alinhar com a arena Talos, que antes era uma planta de extração de Branthium antes do incidente de Colapso. A marcação parece apontar para o centro do mapa onde o Harvester foi colocado.

A Ceifadeira Planetária alcançou os Confins do Mundo na quarta temporada, que aconteceu em 2733. A imagem, no entanto, é claramente datada em 2731 com base no calendário do lado esquerdo da imagem. Isso significa que, se os círculos se alinham com o Confins do Mundo, a próxima lenda sabe exatamente onde cavar para encontrar o mineral.

Há uma foto de uma rocha colada na parede, que provavelmente é a imagem de um cristal de Branthium. Se a lenda está atrás do mineral, Confins do Mundo seria uma escolha sólida de lugar para encontrá-lo depois que ele foi descoberto em Talos.

Referências

Além da estátua de anjo, a imagem mostra capas de famosos mangás, como Death Note e My Hero Academia. Eles podem ser uma dica sobre a personalidade ou nacionalidade do personagem, já que parecem muito específicos e significativos para serem referências.

Há também duas referências sobre a própria Apex. O Nessie é fácil de localizar na prateleira mais à direita e há uma cópia do próximo gibi de Apex na mesa.

O primeiro teaser oferece várias dicas do que está por vir e os fãs provavelmente não terão que esperar muito por mais informações. A nova temporada está chegando e a Respawn certamente postará mais teasers antes disso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 15 de abril.