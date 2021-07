Novo teaser de Apex oferece aos fãs um gostinho da nova lenda e um amuleto de arma

Apex Legends está apresentando aos fãs a próxima lenda do jogo com um pequeno presente do novo personagem. Os jogadores que interagem com um objeto em Jardins Dourados podem obter uma faixa de voz específica da lenda e um amuleto de arma para sua coleção, e Tocar no objeto dará algumas dicas sobre o próximo personagem a entrar na lista.

THE NEW IN-GAME TEASE IN GARDENS?? 👀



Seems like every Legend probably has a line when you interact with it? This is so cool. THE ANIMATIONS TOO. pic.twitter.com/o0qwUNJft6 — Cyra (@AlexisCyra) July 17, 2021

O dispositivo está localizado no centro de Jardins do Olimpo. A interação com ele exibe o holograma de uma mariposa, que está relacionado aos teasers mais recentes, e deixará cair três fragmentos de um “Micro Drone sob medida”. Eles se transformarão em um amuleto de arma na próxima vez que os jogadores retornarem ao lobby.

“Um micro-drone perdido do misterioso recipiente do coração”, diz a descrição. “Uma obra de arte, parece feita à mão por alguém com grande habilidade e bom gosto. Seria um amuleto de arma inescrutável.”

Screengrab via Respawn Entertainment

A Respawn começou a revelar a nova lenda com um conto curto chamado “The Moth and the Flame”. A história tem dois capítulos até agora, e os desenvolvedores devem lançar mais conforme a construção da 10ª temporada continua.

Algumas das paredes em Jardins ostentam graffiti de mariposas, outro sinal da lenda que está por vir. A redatora principal da Respawn, Amanda Doiron, revelou que o teaser de Arenas na oitava temporada tinha o mesmo design rabiscado na parede, um teaser para a lenda da décima temporada, muito antes de seu lançamento.

A décima temporada de Apex está programada para ser lançada no início de agosto, com base no contador do jogo, mas a Respawn já começou a revelar o próximo competidor nos Jogos Apex em grande estilo. Os jogadores podem esperar mais informações sobre a nova lenda conforme a próxima temporada se aproxima.

Atualização de 17 de julho, às 17h32: O local do teaser pode mover-se tanto no Olympus quanto em Confins do Mundo, em vez de ficar restrito ao Jardins, de acordo com o minerador de dados, Shrugtal. Ele pode aparecer em Jardins, Icarus, Praça do Bonsai, Fenda e Oasis no Olympus. Em Confins do Mundo, por outro lado, ele pode aparecer em Usina Térmica, Torre Espacial, Fragmento Oeste, O Domo, Compo de Pesquisa e Gêiser.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 17 de julho.