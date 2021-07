Novo Apex Teaser mostra “atividade tectônica séria” em Confins do Mundo, dicas sobre possíveis mudanças em Pátio de Trens

As coisas não estão parecendo boas para o Pátio de Trens depois que o teaser de hoje do Apex Legends mostrou “séria atividade tectônica” em Confins do Mundo. O segundo registro, localizado em Preparação, revelou que a Hammond Robotics está aumentando a potência da Ceifadeira, apesar dos tremores constantes em Talos.

“Séria atividade tectônica em PT”, diz a mensagem. “Eles estão realmente aumentando a atividade da Ceifadeira… Eles querem que todos nós queimemos?!” O segundo teaser é outro aviso sobre os perigos da exploração da Hammond Robotics em Confins do Mundo, particularmente com a gigantesca Ceifadeira.

Log 2 in Staging pic.twitter.com/4S6VQ0KOQW — Shrugtal (@shrugtal) July 18, 2021

No primeiro registro, o autor da mensagem, alguém chamado Bilal, disse que “o mundo inteiro está tremendo” e os túneis próximos aos cofres mostravam claramente os tremores em ação. As atividades cataclísmicas limítrofes da Hammond em Confins do Mundo provavelmente significarão mais mudanças no mapa e, graças ao último teaser, é possível deduzir uma das áreas afetadas.

A mensagem diz que há “atividade tectônica séria” em “PT”, que provavelmente significa Pátio de Trens. O ponto de interesse é o único local em Confins do Mundo com essas iniciais, e parece improvável que os teasers sejam uma pista falsa apontando para um local diferente.

Confins do Mundo não viu nenhuma mudança significativa em quase um ano. A última grande atualização do mapa para a arena de Talos ocorreu na sexta temporada, com a adição de três novos pontos de interesse feitos pela Hammond Robotics: Contagem Regressiva, Preparação e Local de Lançamento. Os dois teasers até agora estavam localizados em Contagem Regressiva e Preparação, o que significa que outra peça do quebra-cabeça pode estar localizada no Local de Lançamento.

A Respawn está acelerando a preparação para a temporada 10, com uma série de teasers no jogo, uma nova história sobre a nova lenda e o anúncio de um curta de Histórias das Terras Ermas, com lançamento hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de julho.