Notas da atualização do evento Segunda Mão do Apex Legends

A próxima atualização do Apex Legends trará uma série de novas adições ao Battle Royale. O evento Segunda Mão começa amanhã com um novo modo de tempo limitado, outra relíquia e um beta de partidas entre plataformas, mas isso não é tudo que está por vir.

A atualização também trará ajustes para Pathfinder, Wraith, Bloodhound, Crypto, Rampart e Loba, juntamente com alguns pequenos recursos de qualidade de vida que irão melhorar a experiência do jogador.

Aqui estão as notas completas da atualização para o evento Segunda Mão do Apex.

Novo modo de tempo limitado: Ponto-quente

Após o Soiree de setembro, os jogadores de Apex precisavam de um novo modo de tempo limitado, e é exatamente isso que o Segunda Mão vai oferecer. O evento está trazendo o Ponto-quente, que força os jogadores a convergir para uma área de cura (e derramamento de sangue extra).

Ponto-quente irá desabilitar itens de cura de serem gerados: a única maneira de obtê-los é através de replicadores. Em vez disso, os esquadrões terão que se mover para os Pontos-quentes, áreas designadas no mapa que regeneram escudos e vida ao longo do tempo.

Para aplicar mais pressão, o círculo está sempre fechando, o que força os jogadores a se moverem, e os empurra para um Ponto-quente para se curar entre as lutas.

Coleção Segunda Mão e relíquia de herança do Caustic

O Segunda Mão não seria um evento de coleção sem novos visuais. Um total de 24 cosméticos para eventos estão disponíveis e coletar todos eles rende o prêmio final: a Herança de Caustic, um martelo a gás que se torna uma arma implacável nas mãos de um cientista implacável.

A coleção Segunda Mão traz uma série de visuais que parecem ter temas diferentes. Alguns cosméticos, como o visual Feita para Correr ​​de Wattson, têm um claro tema de corrida. Outros, como Breach e Clear da Lifeline, dão às lendas um aspecto mais tático.

Mudanças de balanceamento

Os eventos raramente vêm sem ajustes de balanceamento no Apex, e o Segunda Mão segue o mesmo padrão. A próxima atualização trará um punhado de ajustes para lendas populares como Pathfinder, Wraith e Bloodhound.

Pathfinder

O novo gancho do Pathfinder tem um tempo de reativação melhor que varia de acordo com a distância percorrida. Quanto mais longe você vai, mais tem que esperar entre os usos. “O puxão mais curto possível tem de 10 s de reativação; a reativação máxima ainda é de 35 s, mas você vai ter que fazer uma distância muito longa para chegar lá.”, lêem as notas da atualização.

“Em vez de diminuir a reativação do Gancho para 15 s, como era antes, ou estendê-la para 25 s, nós consideramos uma sugestão de jogador (Valeu, Reddit) de fazer o Gancho drenar energia conforme se movimenta, parecido com Titanfall 2” de acordo com as notas da atualização. “A diferença aqui é que estamos olhando a distância total percorrida: a partir do momento em que você sair do chão até quando estiver no chão novamente e não correndo em alta velocidade.”

Wraith

Jogadores de Wraith podem dizer adeus a sua corrida Naruto. A Respawn dará a ela uma nova animação de corrida para garantir que os inimigos possam atingi-la com mais segurança quando ela estiver se afastando. Os próximos movimentos “são muito mais eretas e expõem uma área maior de seu corpo a tiros”, o que deve tornar sua já pequena área de tiro um alvo um pouco mais fácil.

A Respawn olhou para fora do kit de Wraith para encontrar uma maneira de balancear a lenda. “cada vez que atacamos as habilidades dela (o que fizemos muito) ela salta de volta dentro de algumas semanas sem perder muita taxa de escolha”, lê-se nas notas da atualização. “Então começamos a procurar outras coisas específicas de Lendas que poderiam lhe dar esse poder e descobrimos que suas animações de corrida são únicas no quanto elas a diminuem artificialmente (curvando-se para frente), reduzindo sua área de tiro a partir da perspectiva do inimigo.”

Bloodhound

Ele se tornará muito menos onipotente após a próxima atualização. A reativação tática do Bloodhound em sua suprema foi aumentado para oito segundos (anteriormente era seis).

As mudanças visam tornar o caçador menos opressor. “Contra BH competente, só haveria 2 s durante os quais você não é escaneado. Mudar para 8 s significa que você tem 4 s de ser revelado e 4 s para reposicionar entre os pulsos.”

Loba, Rampart, Crypto

Essas três lendas receberam alguns ajustes em seus kits. A suprema de Loba ganhou muito mais poder de fogo com um alcance aumentado de 3.100 unidades para 4.500 unidades, para um total de 45 por cento a mais de espólio para a equipe. Loba também receberá metade da carga de sua suprema quando começar uma partida, o que torna ainda mais fácil coletar itens nos estágios iniciais do jogo.

A parceira de Rampart, Sheila, terá mais poder de fogo. A última atualização aumentou o padrão de propagação do projétil de Sheila, o que torna os tiros mais confiáveis ​​contra os inimigos.

Mas Sheila não é a única companheira que recebeu alguns ajustes nesta atualização. O drone de Crypto, Hack, agora pode abrir cofres de espólio se ele tiver uma chave em seu inventário.

Mudanças na qualidade de vida

O evento Segunda Mão adicionará um punhado de novos recursos de qualidade de vida para melhorar a experiência do jogador, incluindo alguns recursos solicitados, como ver quanto dano uma peça de armadura precisa para evoluir.

A atualização permitirá que os jogadores vejam quanto dano um Escudo Evo perdido acumulou quando está em uma caixa de morte e permitirá que eles troquem sua armadura por uma com menos saúde, desde que o outro escudo esteja perto de evoluir. Os avisos de saque também mostrarão se um colega de equipe solicitou um item para que você possa fazer um ping para ele ou pegá-lo furtivamente, e as lendas poderão fazer ping para solicitar uma armadura se tiverem um escudo nível zero.

A respawn também revisou o temporizador de Além do Limite nas arenas. O cronômetro “não será mais atualizado a cada vez que você entrar em uma nova área fora dos limites”, mas há um limite fixo de 30 segundos. Se a contagem regressiva cair abaixo de cinco segundos, ela será atualizada indefinidamente até essa marca. “Isso deve funcionar contra as pessoas que aproveitam o temporizador, mas ainda permite que as pessoas desçam, se aterrissarem lá em cima”, de acordo com as notas da atualização.

A nova Exibição de Desempenho exibirá informações importantes, como FPS, latência e perda de pacotes. O menu ficará abaixo do aviso “X esquadrões restantes” na interface e os jogadores podem habilitá-lo e desabilitá-lo nas configurações de jogo.

Por último, a atualização do Segunda Mão permitirá que os jogadores usem o novo Modo Anônimo, que esconde seu nome de usuário de aliados e inimigos no banner, feed de morte e, presumivelmente, caixas de morte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 05 de outubro.