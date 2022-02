Missão da 12ª temporada de Apex será baseada em texto e segue a busca por Duardo Silva

Apex Legends mais uma vez apresentará uma narrativa sazonal, The Perfect Son (O Filho Perfeito), quando Rebeldia for lançado, trazendo de volta o formato baseado em texto de Problemas no Paraíso e O Fantasma Despedaçado. A missão seguirá os tópicos da história criados no trailer de lançamento desta temporada, onde as lendas tentam descobrir os planos de Duardo Silva e Octane deve confrontar o pai de quem ele sempre se afastou.

Duardo Silva vem puxando as cordas nos bastidores há muitas temporadas. Seu objetivo? Assumindo o Sindicato e colocando a Silva Farmacêutica na sede do poder nas Terras Ermas.

Ele contratou os mercenários responsáveis ​​pela crise de reféns vista na missão da sétima temporada, Retrato de Família, um ato planejado para mostrar como o Sindicato dos Mercenários não poderia proteger seu povo. Ele também parecia estar por trás da chegada da frota à Olympus que desencadeou o vírus no coração de O Antígeno do Legado na nona temporada. Silva até financiou o podcast conspiratório de Lisa Stone, onde ela aludiu à ideia de que a liderança fraca e fraturada do Sindicato era responsável pela recente série de tragédias das Terras Ermas. O julgamento pouco ortodoxo de Mad Maggie, condenada à morte nos Jogos Apex, foi devido à sua influência. Maggie rapidamente descobriu que estava sendo plantada lá para atuar como bode expiatório quando Duardo sabotou o Olympus.

A busca para trazer à luz essas maquinações secretas estará nas mãos de Octane, Lifeline e Mad Maggie. Depois que Maggie mostra a Octane os óculos quebrados de seu pai para tentar provar sua inocência, os três elaboram um plano para se infiltrar no coração do império de Duardo e ver quais verdades estão além das declarações de relações públicas e dos patrocínios da Apex Games. A mãe de Lifeline também está trabalhando com Duardo, como mostrado nos quadrinhos da comunidade da nona temporada, uma revelação que pode entrar em jogo à medida que a história se desenvolve.

The Perfect Son contará com sete capítulos no total, mas não está claro se eles serão lançados uma vez a cada quinze dias, como na temporada passada ou semanalmente. O escritor por trás de Rebeldia, Sam Gill, ficou de boca fechada sobre o impacto que Duardo Silva terá no futuro de Apex e seu universo, mas descobriremos em breve com o CEO farmacêutico em destaque nesta temporada.

Você pode conferir o capítulo um da missão quando Rebeldia for lançado em 8 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.