Minerador de dados de Apex compartilha possíveis modos por tempo limitado da Soirée de Setembro

Na Soirée de Setembro de Apex Legends, toda semana trará um novo modo por tempo limitado, e parece que um minerador de dados já descobriu quais serão os próximos. Shrugtal, um dos melhores mineradores de dados da comunidade de Apex, compartilhou os possíveis próximos modos do evento.

A Soirée de Setembro teve uma pausa logo depois que começou, porque a Respawn suspendeu o modo Grande dia do CARA devido a um erro. O evento já voltou ao ar com o Desfiladeiro do Rei Noturno, e os outros dois modos que devem aparecer no evento são Armados e Perigosos e VIVER.MORRER.VIVER., segundo Shrugtal.

September Soirée gamemodes (in order):



– DUMMIEs Big Day

– Armed & Dangerous

– King's Canyon: After Dark

– LIVE. DIE. LIVE. — Shrugtal (@shrugtal) September 10, 2020

A festa começou nesta semana com o modo Grande dia do CARA, onde você joga com os CARAs, bonecos de treinamento, em vez de jogar com lendas. Todos os bonecos têm as mesmas habilidades, sendo uma tática que concede um item de saque aleatório e uma suprema que pode ter três efeitos: obter uma pinhata de saque, cura em área ou posicionar hologramas.

Armados e Perigosos é outro modo da rotação, segundo Shrugtal. Neste modo por tempo limitado, você só pode usar espingardas e fuzis de precisão para tentar conseguir sua vitória. A primeira vez que ele apareceu em Apex foi no evento Passos do Vazio, mas já voltou algumas vezes, incluindo na variante Evoluída, onde todos os jogadores ganhavam Escudos Evo.

A nostalgia chega com o modo Desfiladeiro do Rei noturno. O modo por tempo limitado é uma variante noturna do Desfiladeiro do Rei, e foi um modo jogável quando Apex começou a introduzir as rotações de mapas. Esse modo se passa na versão da segunda temporada do Desfiladeiro do Rei, que ainda deve incluir a Cidade Caveira, segundo Shrugtal.

O último modo da rotação, supostamente, seria VIVER.MORRER.VIVER., que muda o funcionamento dos ressurgimentos no jogo. Em vez de usar sinalizadores para trazer os aliados de volta para a luta, você revive automaticamente ao lado de seus aliados que estiverem vivos. Os materiais que você adquirir não são perdidos quando você morre, o que é uma forma de manter seu equipamento ao reviver.

A Respawn fez uma pausa na Soirée durante o modo Grande dia do CARA, porque ele fazia o servidor travar. Não se sabe ainda como o atraso causado pela pausa vai afetar o resto da programação, mas o evento deve durar todo o resto do mês de setembro e acabar no início de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 10 de setembro.