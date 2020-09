Soirée de Setembro de Apex Legends começa com Desfiladeiro do Rei noturno

O Apex Legends Soiree de Setembro está de volta. A Respawn retomou o festival de modos de tempo limitado com a versão noturna de Desfiladeiro do Rei, que tomará o lugar do modo Grande dia do CARA até 15 de setembro.

A Soiree de setembro foi a maneira de Apex de sacudir o Battle Royale durante o mês de setembro. Cada semana do mês traria um modo por tempo limitado, além das listas de reprodução casuais e classificadas.

O mapa noturno de Desfiladeiro do Rei faz os jogadores mergulharem em uma versão noturna do primeiro mapa de Apex. O modo chegou pela primeira vez ao Battle Royale durante o Shadowfall LTM com tema de Halloween em outubro, voltou durante o Grand Soiree em janeiro e teve uma restrição na rotação regular do mapa até abril.

O Soiree de setembro foi interrompido depois que a Respawn suspendeu o modo de tempo limitado Grande dia do CARA da rotação devido a um erro de quebra de jogo que poderia causar falhas no servidor. Para manter as celebrações rolando, a Respawn adiantou o Desfiladeiro do Rei noturno.

O minerador de dados Shrugtal revelou os outros modos de tempo limitado que poderiam vir no futuro como parte do Soiree. Os jogadores podem mergulhar em Armados e Perigosos e Viver Morrer Viver.

Armados e Perigosos tira sem dúvida as armas mais populares do jogo e arma jogadores apenas com escopetas e snipers. O segundo modo faz mudanças profundas no envio de jogadores de volta à luta: em vez de reviver companheiros de esquadrão mortos em um sinalizador de ressurgimento, lendas mortas retornarão à batalha no final de cada rodada.

A julgar pela data de término do modo noturno do Desfiladeiro do Rei, parece que a Respawn seguirá a programação para o Soiree, que terminará na primeira semana de outubro.

