Luta ou Fuga, evento de Halloween de Apex Legends, chegou

O Halloween voltou ao Apex Legends com o evento Luta ou Fuga. As celebrações trouxeram o modo de tempo limitado Sombra Royale de arrepiar os ossos e novos cosméticos horripilantes para o jogo hoje. Os jogadores podem entrar em ação até 3 de novembro.

Como de costume, os jogadores podem obter um punhado de recompensas progredindo através da faixa de prêmio do evento, incluindo um amuleto de arma Pirata Nessie, um visual do Pathfinder e uma série de emblemas de evento. A coleção Luta ou Fuga do ano passado também está ressurgindo dos mortos através da magia negra de Revenant e retornará à loja do jogo como parte de compras individuais ou pacotes, dependendo de cada visual.

Sombra Royale

O senhor do submundo do Desfiladeiro do Rei está de volta para levantar o inferno em Apex. Sombra Revenant é o hospedeiro do novo modo de tempo limitado Sombra Royale, outra de suas maquinações para fazer os vivos lutarem contra os mortos-vivos, ou lutar ao lado deles.

Sombra Royale funciona como uma partida normal até que a primeira lenda seja abatida. Lendas mortas retornarão como sombras, desprovidas de quaisquer armas, mas armadas com uma sede de sangue inflexível, um ataque corpo a corpo devastador e habilidades de mobilidade extra para perseguir suas presas. Eles podem correr na parede e pular duas vezes, exatamente como na franquia irmã de Apex, Titanfall.

A word of advice…RUN. 😈



The Fight or Fright Event is now undead across all platforms through Nov 3. pic.twitter.com/HHLJMVt7kx — Apex Legends (@PlayApex) October 22, 2020

Os esquadrões permanecem na luta enquanto houver uma lenda viva restante. As sombras podem reviver seus companheiros de equipe com uma animação única de arrepiar a espinha se eles estiverem incapacitados, mas ainda vivos. A partida termina quando só restar uma lenda viva.

As equipes podem encontrar um companheiro demoníaco nas partidas. A Respawn sugeriu a possibilidade de encontrar “um membro honorário adicional do esquadrão” durante uma partida, uma referência aos predadores de estimação no modo de jogo. Os mineradores de dados mostraram que as equipes seriam capazes de “adotar” Olheiros das sombras durante uma partida e adicionar uma besta do inferno a seu crescente arsenal.

Coleção Luta ou Fuga e recompensas grátis

Não é uma festa de Halloween sem fantasias, mas os jogadores podem estocar suas roupas favoritas do além na Loja de Itens. A coleção Luta ou Fuga 2020 é outra versão dos cosméticos do ano passado com uma série de novas cores de visuais antigos. Os visuais originais também irão para a loja por meio de pacotes e itens individuais, dependendo da disponibilidade.

Apesar de serem principalmente cores novas, os novos visuais provavelmente só estarão disponíveis por Moedas Apex na loja do jogo ou com Metais de Fabricação. Comprar cores novas para cosméticos próprios geralmente custa emblemas de lenda em vez de moedas, mas o site da EA diz que a coleção mais recente pode ser uma exceção a essa prática.

Como outros eventos de Apex, os jogadores podem obter um punhado de recompensas grátis completando desafios durante a celebração. A trilha gratuita deste ano inclui vários emblemas, visuais para Pathfinder e o Sentinel, e o amuleto de arma pirata Nessie indispensável.

A atualização de Halloween provavelmente não conterá nenhuma atualização de balanceamento importante, já que a Respawn pode querer salvá-los para a sétima temporada de Apex, que pode ser em apenas duas semanas, de acordo com Shrugtal, um dos mineradores de dados mais conhecidos do cenário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 22 de outubro.