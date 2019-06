Evento por tempo limitado de Apex Legends, Caçada Lendária, começa amanhã

O primeiro evento de Apex Legends começa amanhã, trazendo novos desafios e recompensas, assim como a aguardada Fila de Elite para que os fãs ponham suas habilidades à prova.

O evento vai durar duas semanas e ter desafios especiais que você pode completar para ganhar prêmios. Os jogadores que tiverem o Passe de Batalha Fronteira Selvagem receberão automaticamente o visual lendário Presa Honrosa da R-301. Wraith também vai ganhar um visual lendário chamado Terror Noturno, que será desbloqueado ao atingir o nível 15 do Passe de Batalha antes do fim do evento.

Apex Legends on Twitter To the victor belong the spoils 🏆 Prove you’re top dog and compete in challenges to earn this Epic Master of the Hunt Bloodhound skin. The hunt begins 6/4. https://t.co/vk0txvTwr4

Mais visuais serão lançados no evento, incluindo o novo visual épico Mestre da Caçada para Bloodhound. A lista completa de cosméticos e desafios será revelada amanhã.

Caçada Lendária vai introduzir uma nova fila, chamada Fila Apex de Elite, que vai colocar os melhores jogadores uns contra os outros. Aqueles que ficarem entre os 5 melhores em qualquer partida ganharão acesso a uma fila seleta, com outros jogadores que conseguiram o mesmo feito. Além disso, os jogadores que ficarem entre os 5 melhores em qualquer partida vão ganhar um nível no Passe de Batalha uma vez por dia.

A partir de 7 de junho, às 14h (horário de Brasília), os fãs de Apex Legends poderão participar do Fim de semana com EXP em dobro para comemorar o lançamento do evento. Com o bônus, a experiência ganha no progresso base e no progresso do Passe de Batalha será dobrada, e será possível subir de nível mais rapidamente.

O evento só vai durar duas semanas, então garanta todos os brindes antes do fim das festividades!

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.