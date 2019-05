Passe de Batalha da temporada 2 de Apex Legends terá desafios diários e semanais e progresso mais rápido

A EA e a Respawn anunciaram hoje que na temporada 2 do Passe de Batalha de Apex Legends os jogadores subirão até o nível 100 mais rápido.

Apex terá desafios Diários e Semanais e isso vai permitir nivelamento mais rápido do Passe de Batalha. Só é possível subir de nível atualmente é jogando e ganhando pontos de experiência.

“Se você perder algumas semanas ou começar mais tarde, seus Desafios Semanais ainda vão estar lá quando você voltar, e pode completar todos de uma vez”, disse a Respawn.

Antes do anúncio, a Respawn disse que não iria adicionar desafios ao jogo como seu principal concorrente, Fortnite: Battle Royale, faz. Eles voltaram atrás, mas vão continuar sem fazer desafios complexos.

“Não queremos introduzir desafios malucos que mudam demais o seu jeito de jogar o jogo, mas esses desafios devem trazer variações interessantes de um jogo para outro”, estava escrito. “Isso significa que todos os jogadores devem sentir uma progressão mais rápida no Passe de Batalha e que a jornada deve ser mais divertida e interessante.”

Uma das maiores reclamações dos jogadores sobre o Passe de Batalha atual é que leva muito tempo para chegar ao nível 100, que é quando os jogadores terminam de desbloquear os itens cosméticos. A empresa admitiu parcialmente o problema quando implementou um evento no começo da temporada que dava níveis do Passe de Batalha para os 5 primeiros das partidas.

A Respawn também confirmou que a temporada 2 do Passe de Batalha de Apex terá um item cosmético Lendário a cada 25 níveis, em vez de um só no nível 100. A desenvolvedora também removeu Registros de Estatísticas e Insígnias do Passe de Batalha premium.

A EA e a Respawn vão revelar os primeiros detalhes sobre o Passe de Batalha da temporada 2 de Apex em 8 de junho na stream do EA Play.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.