Erro perigoso da habilidade tática de Wraith parece estar de volta na temporada 4 de Apex Legends

Parece que o erro de Apex Legends que pode quebrar o jogo permitindo que Wraith use sua habilidade tática infinitamente voltou, bem a tempo da temporada 4.

Um fã de Apex teve a sorte de encontrar o erro em uma ranqueada, e publicou um vídeo no Reddit dizendo que teve “sua vitória roubada”.

Provavelmente, o jogador achou que a vitória fosse inevitável, já que tinha posicionamento excelente e a condição favorável de estar em maior número. Mas é impossível eliminar alguém que não recebe dano.

A Wraith inimiga ficava indo e voltando para o vazio, enquanto o Anel dificultava a vida dos outros jogadores. Mesmo que o jogador tenha montado a cerca de Wattson no círculo, não foi muito eficaz para parar a exploradora. Com a habilidade tática, a Wraith inimiga continuava a entrar e sair do vazio no círculo até que os dois oponentes foram derrotados pelo Anel e a partida terminou.

A exploração desse erro foi uma das pragas do ano passado, e os desenvolvedores da Respawn tiveram problemas para exorcizá-la do battle royale. Mas fazia vários meses que ele não aparecia, então parecia ter ficado no passado.

Antes, exploravam o erro de Wraith cancelando a animação de Adentrando o Vazio (Q), o que reinicia a habilidade e permite repetição. Não se sabe como essa versão foi recriada, mas é provável que seja de forma parecida.

Os desenvolvedores da Respawn não falaram sobre o erro no Apex Dev Tracker. Mas, se continuar afetando as partidas de forma negativa, será resolvido o quanto antes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.