Desfiladeiro do Rei terá menos pontos de estrangulamento, mais opções de rotação e ‘uma seção inteiramente nova do mapa que nunca existiu antes’ na temporada 8

Caos está chegando ao Apex Legends na próxima semana e está fazendo mudanças significativas na paisagem de Desfiladeiro do Rei. O primeiro mapa do Battle Royale terá uma nova aparência quando a oitava temporada chegar, incluindo uma nova seção do mapa, uma série de opções de rotação e menos pontos de estrangulamento.

As próximas mudanças no Desfiladeiro do Rei têm como objetivo revisar a parte noroeste do mapa, melhorar as opções de rotação para as áreas adjacentes e reduzir os casos de combates entre três esquadrões. A Respawn usou uma série de ferramentas para atingir esses objetivos, e o mais notável é uma parte da arena inteiramente nova e anteriormente impossível de jogar.

Nova área: Crash Site

A parte norte do Desfiladeiro do Rei era cercada por montanhas. Graças a uma quantidade terrível de explosivos e uma nave colossal, os jogadores agora podem explorar uma área completamente nova na parte norte do mapa: um ponto de interesse chamado Crash Site.

Imagem via Respawn Entertainment

A área possui uma série de pequenas construções que convergem em rampas cobertas que levam à nave. As casas oferecem alguma cobertura e um local para saquear antes de se envolverem em combate, enquanto o resto do ponto de interesse tem amplo espaço para encontros a curta e média distância, criando “um trepa-trepa com jogabilidade interessante”, segundo o site oficial. A nova área se conecta à Artilharia por meio de uma passagem aberta no lado norte da arena e por meio de um amplo buraco no túnel leste que leva à Contenção.

Spotted Lakes

Lagos do Subúrbio também sofreu o impacto das novas mudanças. Um dos objetivos para a oitava temporada era abrir opções de rotação para o resto das áreas do norte, o que significava destruir Lagos do Subúrbio para sempre.

Spotted Lakes tem dois campos de pesquisa, um de cada lado da área. Uma barragem divide as duas metades deste ponto de interesse, o que o torna um ponto de controle desejável, mas cada acampamento ECHO oferece muitas oportunidades para saques e combate em ritmo acelerado.

Screengrab via Respawn Entertainment

A área circundante abriga torres de observação, um posto de atirador destacável que fica em terreno alto e com alguma cobertura. Os jogadores sentados nas torres são vulneráveis ​​por baixo, já que outras lendas podem ir de tirolesa para o topo.

Imagem via Respawn Entertainment

A Respawn revisou algumas das rotações entre o Spotted Lakes e seus pontos de interesse adjacentes. A nova área se conecta a O Fosso por meio de uma tirolesa. Mas com base em quão aberta a área é, fazer essa rota pode ser arriscado, especialmente com as Torres de Observação.

Também é mais fácil ir direto para o Escoamento de Spotted Lakes. A sabotagem de Maggie forneceu uma mudanças para o Escoamento, ossos de Leviathan expostos, e também mudou a Base Aérea com a introdução do Crash Site.

Explosive Holds

Os abrigos subterrâneos em Desfiladeiro do Rei se foram, mas a Respawn adicionou seu equivalente: Explosive Holds. Esses contêineres fortificados abrigam saques valiosos e tudo o que é preciso para abri-los é uma granada, Thermite, Frag ou Arc-Star.

Imagem via Respawn Entertainment

Edifícios faltando

A próxima atualização do mapa também eliminará alguns prédios, casas menores ou até mesmo cidades. A Fazenda foi uma das áreas em questão. Este ponto de interesse não marcado foi “considerado um local frustrante para viajar e lutar”, de acordo com a Respawn. As mudanças destruíram tudo para permitir mais espaço para respirar.

Screengrab via Respawn Entertainment

O Desfiladeiro do Rei revisado entrará em operação ao lado de Fuse e do Fuzil Repeater 30-30 quando a oitava temporada for lançada em 2 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de janeiro.